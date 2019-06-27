У Росії при посадці знову загорівся літак, десятки постраждалих

Фото: аварія літака (twitter.com ilax202)

Госпіталізували 4 осіб

У Росії при посадці знову загорівся літак: за медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернулася 31 особа. Про це заявив міністр охорони здоров'я Бурятії Дамбініма Самбуев, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Самбуев підкреслив, що четверо осіб були госпіталізовані, решті допомога надана амбулаторно.

"У всіх (госпіталізованих, - ред.) травми середнього ступеня тяжкості", - розповів міністр.

Самбуєв уточнив, що серед госпіталізованих 13-річна дівчинка зі струсом головного мозку середнього ступеня, 17-річний підліток з ударами і саднами (зараз його обстежують на предмет переломів), 49-річний чоловік із забоєм колінного суглоба і 60-річна жінка з переломом передпліччя.

Підкреслюється, що життю постраждалих ніщо не загрожує. З їхніми родинами зараз працюють психологи.

Так, НП з Ан-24 сталася вранці 27 червня. Літак при посадці виїхав за межі злітно-посадкової смуги, після чого зіткнувся з будівлею очисних споруд і загорівся.

Нагадаємо, в травні в Шереметьєво через пожежу літак здійснив аварійну посадку.

Як писало РБК-Україна, в російському Шереметьєво під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людей.