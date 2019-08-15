У РФ посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, що летів до Криму

При посадці постраждали десять чоловік, у тому числі троє дітей
У Росії у Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, який прямував до Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.
Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту были 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы.Опубліковано Рустемом Адагамовим Середа, 14 серпня 2019 р.
Зазначено, що російський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив аварійну посадку вранці, 15 серпня, у Підмосков'ї після вильоту з аеропорту Жуковського.
Сразу после эвакуации пассажиров из А-321 в Жуковском. К этому: https://www.facebook.com/adagamov/videos/2343928139057431/ Второй пилот Георгий Мурзин: «После взлета попала птица в двигатели и левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала птица. Обороты пропали, второй двигатель тоже заглох. Высота плавно падала. На ручном приземлились в поле. Командир взял управление»Опубліковано Рустемом Адагамовим Середа, 14 серпня 2019 р.
На борту лайнера знаходилися 234 людини, в тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом до окупованого Росією Сімферополь.
Фото: екстрена посадка літака
При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.
Повідомляється, що в результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту. Пасажирів евакуювали з салону по надувних трапах.
При посадці постраждали десять чоловік, в тому числі троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменському центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.
Як писало РБК-Україна раніше, в липні у РФ літак компанії "Північний вітер" вночі не зміг вилетіти до Єревану з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, у результаті евакуації постраждали 8 пасажирів.
Нагадаємо, в травні в російському Шереметьєво під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина із 78, які знаходилися на борту.