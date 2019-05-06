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Сєл с огоньком: співробітники аеропорту іржали з катастрофи Superjet в Шереметьєво (відео)

STYLERЖиття    06.05.2019 - 14:02
Сєл с огоньком: співробітники аеропорту іржали з катастрофи Superjet в Шереметьєво (відео)
Катастрофа Superjet в Шереметьєво (колаж РБК-Україна)

Співробітники аеропорту сміялися над смертельною посадкою Superjet у Шереметьєво

Катастрофа Superjet в Шереметьєво, в результаті якої загинула 41 людина, обростає скандалами. Один з них пов'язаний з реакцією співробітників аеропорту, які дико сміялися з аварійної посадки літака.

Як видно на відео, яке з'явилося в мережі, молодий хлопець у білій сорочці та темному піджаку знімає на телефон зі службового монітора момент, коли охоплений вогнем літак приземляється.

"Нармально сєл, с огоньком!" - звучить голос за кадром.

Після цих цинічних слів присутні в рубці вибухнули гучним сміхом.

Реакція співробітників Шереметьєво на катастрофу Sukhoi Superjet 100

Користувачі мережі прийшли в лють від такої реакції співробітників московського аеропорту на трагедію.

  • Тотальна деградація...
  • Краще б плакали, а не сміялися!
  • Мені їх шкода! Від цього діагнозу немає лікування! Відморожені...
  • Прізвища та імена хіхікающих в студію!
  • М*скалі тупі... Ржуть на горі інших... Нація імб*цилів...
  • Так і знімали під регіт... Це ж казкова країна...
  • Або це профдеформація, як у лікарів, або скоро когось звільнять.

Сєл с огоньком: співробітники аеропорту іржали з катастрофи Superjet в Шереметьєво (відео)

Скріншот коментарів

Тим часом один з депутатів російської Думи закликав надати розголосу жадібність людей, які рятували речі з палаючого літака Sukhoi Superjet 100.

"Якщо людина в тверезому розумі й твердій пам'яті усвідомлює, що хтось позаду неї може задихнутися або отримати опіки, і при цьому рятує свої речі - це дуже сумно і ганебно", - сказав Анатолій Виборний у коментарі росЗМІ.

Відео 18+

Відео з салону літака Sukhoi Superjet 100

Відео катастрофи Sukhoi Superjet 100

До слова, з трагедією в Шереметьєво зганьбився головний телеканал Кремля - "Перший канал". Так, у програмі "Время" о 21:00 (через 2,5 години після катастрофи) ведучий повідомив про катастрофу, що забрала життя десятків людей, лише на п'ятій хвилині - після довгого сюжету про Венесуелу.

Завдяки стюардесам я залишився живий: пасажир про трагедію в Шереметьєво На місці аварійної посадки лайнера в Шереметьєво знайшли "чорні скриньки"
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