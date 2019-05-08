У Шереметьєво сталася нова НП: і знову з Sukhoi Superjet (відео)

Superjet не зміг злетіти з Шереметьєво (фото: wikipedia.org)

Літак Sukhoi Superjet 100 не зміг злетіти з Шереметьєво 7 травня

Після катастрофи в Шереметьєво, яка забрала життя 40 пасажирів авіалайнера Sukhoi Superjet 100 і одного члена екіпажу, стало відомо про ще одну надзвичайну подію в цьому аеропорту.

Як повідомляють російські ЗМІ, в Шереметьєво пасажири рейсу Москва-Рига зажадали замінити їхній літак Sukhoi Superjet 100. Причиною люди назвали те, що на борту відчувався сильний запах горілої проводки.

Після скандалу співробітники "Аерофлоту" і стюардеси вивели людей на вулицю і організували додаткову перевірку літака. За словами представників авіакомпанії, несправностей, здатних вплинути на переліт, ними виявлено не було.

До слова, після довгих переговорів адміністрації та пасажирів, мандрівників пересадили в інший Superjet. Цей літак піднявся в повітря і благополучно долетів до пункту призначення. Правда, з двогодинною затримкою.

Рейс Москва-Рига затримали через запах гару на борту Sukhoi Superjet 100

Нагадаємо, що при пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво 5 травня загинула 41 людина. Серед жертв виявився моряк з Криму, який під час анексії півострова перейшов на бік країни-окупанта, а також росіянка Альбіна Пилипчук, яка ціною власного життя врятувала кількох дітей.