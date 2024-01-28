Звезда "Холостяка" рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери

Украинская актриса, участница реалити-шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась, какое гражданство у ее новорожденной дочери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

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Так, фолловеры поинтересовались у Виктории, какое же гражданство у ее дочери Мишель, которая появилась на свет 1 января.

Актриса ответила, что девочка - гражданка США.

"Мишель - гражданка Соединенных Штатов Америки", - ответила звезда.

Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Также фаны спросили, планирует ли она обучать дочь украинскому языку.

"Обязательно, один из языков будет украинский", - отметила знаменитость.

Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Напомним, недавно Виктория, которая имеет силиконовые импланты, рассказала, возникают ли у нее проблемы с ГВ после рождения ребенка.

Она увеличила грудь задолго до беременности.