Жена Усика впервые показала, как выглядела во время четвертой беременности (фото)
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина впервые показала фотографии, сделанные во время четвертой беременности, которую она очень тщательно скрывала.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.
Как Катерина Усик выглядела во время четвертой беременности
Порадовать несколькими кадрами со времен, когда жена боксера была в интересном положении, она решила в день оглашения радостного известия о рождении их дочери.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
До этого Екатерина не публиковала никаких фото, на которых видно ее беременный животик.
Теперь она смело делится с фолловерами архивными кадрами.
Так, в своих соцсетях женщина поблагодарила всех за поздравления и заявила, что гордится своей страной, а также нашими врачами.
"Большое спасибо за поздравления, приятно. Много теплых слов. Я тоже желаю всем мира и детишек. А еще я в который раз делаю вывод, что горжусь своей страной, людьми и нашими врачами", - подписала публикацию возлюбленная Усика.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Напомним, жена 37-летнего боксера родила ему дочь в конце января этого года.
Девочка появилась на свет в одном из роддомов Киева. Она весит почти пять килограммов и имеет 58 сантиметров роста. Супруги назвали ее Марией.
Малышка стала четвертым ребенком в семье.
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