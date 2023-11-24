Приемный сын Мирошниченко перенес серьезную операцию: "Наш маленький герой"

Названный сын ведущего Тимура Мирошниченко и его жены Инны, которого супруги усыновили летом этого года, перенес серьезную операцию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы шоумена.

Что известно

Утром Инна поделилась со своими поклонниками фотографией из детской больницы.

Она попросила, чтобы фоловеры "держали кулачки за Марса".

Сыну Мирошниченко сделали операцию (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Этот день настал! Держите кулачки за Марса, чтобы операция прошла легко и быстро", - написала женщина.

По словам любимой ведущего, мальчик ничего не ел с вечера, поэтому ближе к операции начал капризничать.

Чтобы поддержать малыша, нотариуска тоже отказалась от еды.

"Сначала все было спокойно. Потом не очень. Марсель последний раз ел и пил еще в семь вечера", - поделилась Мирошниченко.

Сыну Мирошниченко сделали операцию (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Позже Инна опубликовала в своем блоге ролик с сыном, сообщив, что операция прошла успешно. Также она поблагодарила всех за поддержку.

Впереди, говорит избранница Тимура, у Марселя еще несколько операций.

"Пришел в сознание. Спасибо всем за поддержку. Это была плановая операция с лучшими врачами в мире. У Марселя впереди еще несколько. Первая прошла успешно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: потому что усыновлен. А я скажу: понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына, и что, наконец, он пройдет это не один. От силы духа другим мамам. Которые часами рыдают под операционными. Но как только ребенок открывает глаза, мама спокойна и улыбается. Потому что "все будет хорошо, солнышко! Мама рядом", - написала Мирошниченко под видео.

К слову, ранее звездная мама рассказывала, что у Марса редкий порок - гастрошизис. Благодаря неравнодушию врачей малыша спасли, он перенес операцию в первые дни после рождения.

Медицинские работники сделали все как можно лучше и бесплатно, как рассказала Инна, несмотря на дорогие реанимационные мероприятия.