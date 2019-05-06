Пологи Меган Маркл: акушери розповіли про ризики і назвали "крайній термін"

Фото: Меган Маркл (instagram.com meghan_markle)

Меган Маркл можуть перевезти для пологів з Фрогмор-котеджу до лікарні

Меган Маркл, яка повинна найближчим часом народити первістка, вже перевищила термін на тиждень - спочатку очікувалося, що дитина герцогині Сассекської і принца Гаррі з'явиться на світ 28 квітня. За словами акушера, досить імовірно, що пологи почнуться протягом цієї доби, інакше ситуація може бути небезпечною для неї і малюка. Про це повідомляє французьке видання Gala.

Деякі британці, які хочуть бути поруч в довгоочікуваний момент народження нового члена королівської сім'ї, розбили табір перед Фрогмор-котеджем, куди переїхало молоде подружжя. Саме там Меган Маркл і хоче народити, як це робила королева Єлизавета II.

Але через те, що очікувана подія затягується, акушери дали оцінку можливих ризиків. Зазначається, що перевищення терміну пологів більш ніж на тиждень не є безризиковою ситуацією, особливо на пізніх термінах вагітності (після 35 років).

Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Недавнє дослідження показало, що жінкам старше 36 років слід враховувати, що продовження вагітності стає ризикованим", - наводить Daily Mail слова акушера Клайва Спенс-Джонса з лікарні Уїттінгтон в Північному Лондоні.

Крім того, "після індукції з'являється більше можливостей для медичного втручання під час пологів", тому пологи на дому не рекомендуються, розповів медичний працівник.

Це означає, що якщо королівська дитина не з'явиться найближчим часом, цілком ймовірно, що герцогиня Сассекська буде народжувати в лікарні Суррей у Фрімлі Парк.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Як повідомлялося раніше, більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекська народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.

У той же час Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

Нагадаємо також, що раніше герцогиня Сассекська заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить.