Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі як і раніше приховують дані про майбутню дитину

Меган Маркл і принц Гаррі, які вже зовсім скоро стануть батьками первістка, воліють приховувати ім'я та стать майбутнього малюка. Але одна маленька помилка розсекретила, хто народиться у герцогів, і як назвуть дитину, повідомляє Dailystar.co.uk.

Поки увесь світ в очікуванні королівського нащадка, а біля Фрогмор-хауса чергує бригада медиків, пронирливі фанати з'ясували, що на власному сайті королівської сім'ї зарезервована веб-сторінка "принца Артура", "принца Джеймса" і "принца Олександра".

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Так, при спробі доступу до сторінок

www.royal.uk/prince-arthur,

www.royal.uk/prince-james

www.royal.uk/prince-alexander сайт повертається на головну сторінку.

Але коли відвідувачі намагаються отримати доступ до сторінок з іншими іменами для нового принца або принцеси, на сайті з'являється повідомлення "Сторінка не знайдена".

З цього стає очевидним, що герцоги чекають появи хлопчика, якого назвуть одним з вищевказаних імен.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Зазначимо, що азартні британці конвертують шанси на те, що Меган народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною, на честь покійної мами Гаррі.

До речі, мама герцогині терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.