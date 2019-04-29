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Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі

STYLERЖиття    29.04.2019 - 21:29
Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі як і раніше приховують дані про майбутню дитину

Меган Маркл і принц Гаррі, які вже зовсім скоро стануть батьками первістка, воліють приховувати ім'я та стать майбутнього малюка. Але одна маленька помилка розсекретила, хто народиться у герцогів, і як назвуть дитину, повідомляє Dailystar.co.uk.

Поки увесь світ в очікуванні королівського нащадка, а біля Фрогмор-хауса чергує бригада медиків, пронирливі фанати з'ясували, що на власному сайті королівської сім'ї зарезервована веб-сторінка "принца Артура", "принца Джеймса" і "принца Олександра".

Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Так, при спробі доступу до сторінок

  • www.royal.uk/prince-arthur,
  • www.royal.uk/prince-james
  • www.royal.uk/prince-alexander сайт повертається на головну сторінку.

Але коли відвідувачі намагаються отримати доступ до сторінок з іншими іменами для нового принца або принцеси, на сайті з'являється повідомлення "Сторінка не знайдена".

З цього стає очевидним, що герцоги чекають появи хлопчика, якого назвуть одним з вищевказаних імен.

Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Зазначимо, що азартні британці конвертують шанси на те, що Меган народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною, на честь покійної мами Гаррі.

До речі, мама герцогині терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.

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