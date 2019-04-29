Меган Маркл народить руду дівчинку Діану: британці в передчутті

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі дочекаються народження первістка у травні, вважають жителі Британії

Меган Макрл народить дівчинку, якій дадуть ім'я Діана. Поповнення в родині герцогів Сассекських має відбутися на початку травня. Такі ставки на стать, зовнішність та ім'я дитини зробили британці в букмекерських конторах, пише Straits Times.

До оголошення знаменної події і довгоочікуваної новини про народження нового члена королівської сім'ї азартні британці конвертують шанси на те, що у малюка буде руде волосся, як і у батька - принца Гаррі. На це ставлять 4 британця з 5.

Хоча у питанні статі дитини шанси 50 на 50, але в букмекерських конторах більшість "вгадує" в новонародженій дитині дівчинку.

Ставки в букмекерській конторі William Hill на жіночу стать малюка - у п'яти випадках із семи, а виграш може принести тому, хто вгадав, 2 фунти стерлінгів.

Більшість професійних гравців вважають, що дівчинку назвуть на честь матері принца Гаррі Діани, яка в 1997 році загинула в автокатастрофі. На це ім'я - 60% ставок.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами офіційного представника контори William Hill Руперта Адамса, ставки в питанні дитини Меган Маркл і принца Гаррі показують, що "люди знають", або ж просто повторять ставки інших в надії, що ті розкрили таємницю.

Він також додав, що був би вкрай здивований, якщо новий член королівської сім'ї буде хлопчик.

У питанні імені у букмекерів Paddy Power є такі варіанти (для дівчинки): Діана 3/1, Грейс 7/1, Аліса 10/1, Ізабелла 12/1, Вікторія та Александріна в 14/1 та Елізабет в 20/1.

Імена хлопчиків починаються з Артура в 12/1, Чарльза 14/1, Джеймса і Едварда в 16/1, Олександра 20/1 і Джейкоба і Френсіса в 25/1.

Найменш імовірними іменами вважаються Баррі, Тайрон, Рис і Тереза 250/1; і Чингіз, Тор, Будда, Мухаммед, Ісус і Дональд в 500/1.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл і принца Гаррі відправлять на три роки в Африку після того, як королівська сім'я освоїться в ролі батьків.

Відзначимо, що нещодавно в британських ЗМІ написали про ймовірності, що герцогиня Сассекская Меган Маркл вже народила, тільки подія вирішили тимчасово тримати в таємниці.