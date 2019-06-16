ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не ризикуйте: Комаровський розповів про кефір для дітей

STYLERЖиття    16.06.2019 - 14:05
Не ризикуйте: Комаровський розповів про кефір для дітей
Доктор Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Комаровський дав пораду батькам стосовно популярного продукту

Євген Комаровський розповів про різницю між дитячим кефіром і звичайним. Відомий педіатр зазначив, що в Україні за всіма дитячими продуктами підвищений контроль якості, тому вони менш ризиковані. Про це лікар вищої категорії розповів в Instagram.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради батькам щодо дій при високій температурі у дитини, відповів на питання щодо наявності принципової різниці у корисності між звичайним кефіром і гарним дитячим кефіром у пляшечці.

За словами лікаря, до дитячих продуктів набагато більш жорсткі технологічні вимоги щодо відбору сировини та контролю за ним.

"У дитячих продуктах не використовуються певні барвники, ароматизатори, все має бути тільки натуральне", - зазначив він.

Не ризикуйте: Комаровський розповів про кефір для дітей

Ілюстративне фото: кисломолочні продукти

Комаровський рекомендує для дітей дитячі кисломолочні продукти.

"Це однозначно менш ризиковано", - резюмував доктор.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі.

Нагадаємо, що перед цим Комаровський розповів, яка проблема із травленням дітей є найпоширенішою.

Відсоток від аптекаря: Комаровський "розніс" українську медицину (відео) Завжди слід пам'ятати: Комаровський розповів про принципи сімейного відпочинку
Новини України питаниездоровьеДоктор КомаровскийЄвген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся