Не ризикуйте: Комаровський розповів про кефір для дітей

Доктор Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Комаровський дав пораду батькам стосовно популярного продукту

Євген Комаровський розповів про різницю між дитячим кефіром і звичайним. Відомий педіатр зазначив, що в Україні за всіма дитячими продуктами підвищений контроль якості, тому вони менш ризиковані. Про це лікар вищої категорії розповів в Instagram.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради батькам щодо дій при високій температурі у дитини, відповів на питання щодо наявності принципової різниці у корисності між звичайним кефіром і гарним дитячим кефіром у пляшечці.

За словами лікаря, до дитячих продуктів набагато більш жорсткі технологічні вимоги щодо відбору сировини та контролю за ним.

"У дитячих продуктах не використовуються певні барвники, ароматизатори, все має бути тільки натуральне", - зазначив він.

Ілюстративне фото: кисломолочні продукти

Комаровський рекомендує для дітей дитячі кисломолочні продукти.

"Це однозначно менш ризиковано", - резюмував доктор.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі.

Нагадаємо, що перед цим Комаровський розповів, яка проблема із травленням дітей є найпоширенішою.