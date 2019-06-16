ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не рискуйте: Комаровский рассказал про кефир для детей

STYLERЖизнь    16.06.2019 - 14:05
Не рискуйте: Комаровский рассказал про кефир для детей
Доктор Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Комаровский дал совет родителям по популярному продукту

Евгений Комаровский рассказал о разнице между детским кефиром и обычным. Известный педиатр отметил, что в Украине за всеми детскими продуктами повышенный контроль качества, поэтому они - менее рискованные. Ою этом доктор высшей категории рассказал в Instagram.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы родителям по действиям при высокой температуре у ребенка, ответил на вопрос относительно наличия принципиальной разницы в пользе между обычным кефиром и красивым детским кефиром в бутылочке.

По словам врача, к детским продуктам намного более жесткие технологические требования по отбору сырья и по контролю за ним.

"В детских продуктах не используются определенные красители, ароматизаторы, все должно быть только натуральное", - отметил он.

Не рискуйте: Комаровский рассказал про кефир для детей

Иллюстративное фото: кисломолочные продукты

Комаровский рекомендует для детей детские кисломолочные продукты.

"Это однозначно менее рискованно", - резюмировал доктор.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. 

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

Напомним, что перед этим Комаровский рассказал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.

Процент от аптекаря: Комаровский "разнес" украинскую медицину (видео) Всегда следует помнить: Комаровский рассказал о принципах семейного отдыха
Новости Украины питаниездоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь