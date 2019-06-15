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Знижує ефективність: Комаровський вказав на важливий нюанс жарознижуючих

STYLERЖиття    15.06.2019 - 08:32
Знижує ефективність: Комаровський вказав на важливий нюанс жарознижуючих
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський нагадав батькам про необхідність достатньої пиття

Доктор Комаровський нагадав батькам про те, що при високій температурі дитині потрібно пити багато рідини, щоб прискорити її одужання. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгенія Комаровського, навіть найефективніші ліки не допоможуть дитині, якщо в її оорганизмі не вистачає звичайної води.

Знижує ефективність: Комаровський вказав на важливий нюанс жарознижуючих

Комаровський розповів про жарознижуючі і рідину (фото: asda.com)

"Дефіцит рідини в організмі значно знижує ефективність жарознижуючих засобів", - пише Комаровський.

За словами педіатра, при достатньому балансі рідини в організмі дитини, яка страждає високою температурою, відбуваються процеси, що сприяють дії ліків, які знижують температуру:

  • активізується потовиділення;
  • поліпшується кровообіг.

Таким чином педіатр нагадав про те, що не варто чекати швидкого ефекту від жарознижуючих засобів, якщо дитина недостатньо п'є.

Знижує ефективність: Комаровський вказав на важливий нюанс жарознижуючих

Комаровський розповів про жарознижуючі і рідину (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, можна запобігти у дитини виникнення грижі.

До речі, нещодавно Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що тополиний пух викликає у людей алергію.

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