Принципово невірно: Комаровський зруйнував міф про дерматит у дітей

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав важливий рада щодо атопічного дерматиту

Доктор Комаровський повідомив важливу інформацію для батьків, діти яких страждають від поширеної і дуже неприємної дитячої хвороби - атопічного дерматиту. Про це іменитий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше попередив про небезпеку гаджетів, відповів на запитання батьків, до якого лікаря, крім дерматолога, потрібно звертатися при атопічному дерматиті у дитини.

Педіатр розповів, що при атопічному дерматиті принципово невірно йти до дерматолога. Також він порадив змінити педіатра, який відправив до дерматолога з такою проблемою.

Комаровський зруйнував міф про атопічний дерматит (фото: proofed.com)

"Розумієте, атопічний дерматит - це одна з найбільш частих, найпоширеніших проблем педіатрії. Це як з нежиттю ходити до отоларинголога", - заявляє Комаровський.

На думку доктора, атопічний дерматит - це загальнопедіатрична проблема, яка вирішується не тільки обробкою шкіри, але і корекцією способу життя дитини.

Препаратів, що наносяться на шкіру, недостатньо, щоб позбутися від проблеми, для цього необхідний прийом певних ліків всередину, а також корекція харчування і регулювання стула, - заявляє педіатр.

Комаровський зруйнував міф про атопічний дерматит (фото: vk.com mamairebenok)

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