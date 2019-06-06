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Не можна запобігти: Комаровський розповів про небезпечну дитячу недугу (відео)

STYLERЖиття    06.06.2019 - 07:45
Не можна запобігти: Комаровський розповів про небезпечну дитячу недугу (відео)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський пояснив, чому у дитини може з'явитися грижа

Доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі. Також на своїй Instagram-сторінці відомий педіатр розповів, при яких проявах хвороби варто звертатися до лікаря.

За словами Комаровського, запобігти виникненню грижі не можна. Справа в тому, що буде грижа чи ні, залежить від генетики.

Не можна запобігти: Комаровський розповів про небезпечну дитячу недугу (відео)

Комаровський розповів про причини грижі у дитини (ілюстративне фото: proofed.com)

А запобігти можна такому явищу, як защемлення грижі. Але для цього потрібно дитину відсторонити від занять певними видами спорту, які передбачають інтенсивні фізичні навантаження.

"Є невелика грижа, наприклад, білої лінії живота, а ваш хлопчик з цієї невеликою грижею пішов займатися важкою атлетикою, і вона стала великою. Можна запобігти? Можна не займатися важкою атлетикою", - пише Комаровський.

Не можна запобігти: Комаровський розповів про небезпечну дитячу недугу (відео)

Комаровський розповів про причини грижі у дитини (ілюстративне фото: pixabay.com)

При цьому педіатр каже, що дитину не варто обмежувати в заняттях через генетичну схильність до грижі.

Комаровський радить звертатися до фахівців - лікарів-хірургів, які зможуть допомогти вирішити подібну проблему.

Комаровський розповів про причини грижі у дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

Також повідомлялося, що Уляна Супрун зруйнувала міф про безпеку куріння кальяну, який вважається альтернативою паління.

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