Меган Маркл не сдержалась и ответила на самую большую претензию к ее Netflix-шоу

Меган Маркл публично прокомментировала одну из главных критик в адрес ее шоу "With Love, Meghan", которое вышло на Netflix в марте. И ее ответ был неожиданно откровенным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Times.

Реакция Меган Маркл на критику ее Netflix-шоу

В сериале Меган выступает в роли ведущей - она приглашает гостей в "домашнюю" атмосферу, делится советами по кулинарии, садоводству и организации быта. Среди приглашенных - ее подруга, актриса Минди Калинг, а также муж, принц Гарри.

Несмотря на популярность среди пользователей платформы, проект получил неоднозначную реакцию критиков. А главная претензия зрителей заключается в том, что шоу снято не в настоящем доме Меган, а в другой локации, стилизованной под жилье герцогини Сассекской.

Во время выступления на саммите TIME100 в Нью-Йорке, Меган не сдержалась и решила наконец прокомментировать ситуацию.

"Люди говорят: "Почему вы не снимали шоу у себя дома?" Отвечаю: "Потому что мои дети как раз должны ложиться на дневной сон", - сказала она.

Маркл добавила, что восемьдесят человек на кухне - это не совсем те воспоминания из детства, которые она хочет оставить своим детям.

Будет ли продолжение шоу о жизни Меган Маркл

По информации американских таблоидов, несмотря на неоднозначные отзывы критиков о "With Love, Meghan", Netflix уже принял решение о продлении шоу на второй сезон. Хотя официально это не сообщается.

Во время саммита TIME100 сама Меган анонсировала, что во втором сезоне шоу появится известный шеф-повар, ресторатор, благотворитель и большой друг Украины Хосе Андрес.

Чем сейчас занимается Меган Маркл

В марте Меган запустила лайфстайл-бренд "As Ever", который быстро стал популярным. Первый релиз, включавший джемы, мед, миксы для блинов и цветочные посыпки, распродался менее чем за час. Бренд был переосмыслен из предыдущего названия American Riviera Orchard, которое Меган назвала "словесным салатом".

В апреле Меган запустила подкаст "Confessions of a Female Founder", где общается с женщинами-предпринимателями про их опыт в бизнесе. Подкаст, к слову, получил смешанные отзывы: некоторые критики считают его поверхностным, тогда как другие отмечают искренность и мотивационный характер бесед.

Во время выступления на TIME100 герцогиня сказала, что сейчас она "самая счастливая за всю свою жизнь", благодаря поддержке принца Гарри и их детей. Она также подчеркнула важность ментального здоровья и установления личных границ для сохранения гармонии в жизни.



Меган Маркл и Гарри (фото: Getty Images)