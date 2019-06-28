Різке похолодання, грози та шквали: які області постраждають від негоди

Погода в Україні в суботу, 29 червня, принесе різке нічне похолодання по всій країні, при цьому вдень буде трохи тепліше, порівняно з сьогодні. Крім того, в деяких областях очікується шквальний вітер, дощі і грози. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла про сильне похолодання, а також повідомила, коли в Україну знову увірветься спека.

Так, грозові дощі з сильним вітром завтра очікуються на Сході країни, а також у сусідніх з ними Дніпропетровській і Полтавській областях.

Накрапувати буде також у Житомирській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Погода в Україні 29 червня (фото: GettyImages)

Найближчої ночі температурні показники на Заході складуть від +9 до +12 градусів, вдень +20... +22. Трохи тепліше вночі в Закарпатській і Івано-Франківській областях (вночі +11... +15), вдень на Закарпатті +22... +24 тепла.

У північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Харківщині вночі від +9 до +13, вдень +19... +22 вище нуля.

В інших центральних і східних областях вночі від +11 до +14, вдень +21... +25 тепла.

Найтепліші дні і ночі завтра будуть на Півдні України - вночі від +13 до +17, а вдень досить комфортно - від +23 до +27 градусів тепла.

У Києві завтра опади не передбачаються, буде дещо хмарно. Найближчої ночі від +11 до +13, вдень суворі літні +19... +21.

Погода в Україні 29 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

Також ми писали про те, що Закарпаття постраждало від урагану зі шквалистим вітром, зливою та градом. В кількох районах вітер наламав дерев, а крижини розміром з перепелине яйце пошкодили автомобілі.

До речі, Чорнобильську зону відчуження показали на панорамному знімку. Приголомшливе світіння горизонту в період сутінок викликало захоплення і ряд питань.