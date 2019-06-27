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На Київ обрушилася руйнівна гроза: відео та фото стихії

STYLERЖиття    27.06.2019 - 12:37
На Київ обрушилася руйнівна гроза: відео та фото стихії
Гроза в Києві (колаж РБК-Україна)

27 червня на Київ обрушився сильний ураган

Потужна гроза з сильними шквалистими поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України можуть спостерігати блискавки, а також чути гуркіт грому.

Гроза вже повалила дерева. У Подільському районі міста великі гілки впали на тротуари.

На Лук'янівці гілки падають на припарковані автомобілі під деревами.

"Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози і урагану", - прокоментувала своє відео журналіст Віталія Мазур.

 

Київ, лук'янівка. Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози та урагану:

Опубліковано Vitaliia Mazur Четвер, 27 червня 2019 р.

Гроза в Києві (відео: facebook.com/mata.vizur)

Зазначимо, що про постраждалих поки що не повідомляється.

Тим часом, користувачі активно коментують ураган і його последстивия.

"Я вас вітаю, в Київ прийшов циклон Отто і у нас перший дощ за місяць", - написав блогер Підкорювач Осмосу в Twitter.

На Київ обрушилася руйнівна гроза: відео та фото стихії

Скріншот

Відео грози у Києві (twitter.com/ostasov)

На Київ обрушилася руйнівна гроза: відео та фото стихії

Гроза в столиці (Звичайний Київ)

А на Лісовому масиві через грозу величезне дерево впало на маршрутне таксі. НП сталася на вулиці Матеюка. На щастя, в маршрутці в цей час нікого не було, обійшлося без постраждалих.

 

На Лесном дерево упало на маршрутку

Опубліковано Информатор Киев Четвер, 27 червня 2019 р.

Гроза в Києві (відео: Інформатор)

акож Київ паралізували затори.

На Київ обрушилася руйнівна гроза: відео та фото стихії

Затори в Києві (Google Карти)

Раніше синоптики попередили, що стихія увірветься в Україну з новою силою.

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