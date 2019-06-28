Дуже сильне похолодання: синоптик приголомшила прогнозом погоди

Погода в Україні на вихідних 29 і 30 червня (фото)

Погода в Україні наприкінці чевня змусить українців згадати про теплі светри

Погода в Україні на вихідних, 29 та 30 червня, буде неоднорідною. Температура повітря коливатиметься, проте спека не очікується. А нічна температура впаде до позначок +9 градусів. Про це повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше синоптик розповіла, коли українцям варто очікувати на повернення спеки.

Так, в суботу протягом дня термометри показуватимуть +18... +23 градуси.

У неділю ж вдень потепліє до +22... +26, на Заході буде ледь не спека - до +29 градусів, а у східних, південно-східних областях та на Запоріжжі буде досить прохолодно - від +21 до +24 градусів.

Погода в Україні на вихідних 29 і 30 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Крім того, нічна температура у кінці червня знизиться до рекордних +9... +14 градусів.

За словами Наталки Діденко, сильні зливи малоймовірні, час від часу - невеликі дощі, які будуть чергуватися з сонцем.

"1-го липня спека знову заскочить в Україну, проте вже 2-го липня вона втримається лише на Півдні, а в більшості областей послабне", - пише синоптик.

Погода в Україні на вихідних 29 і 30 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

Також ми писали про те, що Закарпаття постраждало від буревію з шквальним вітром, зливою та градом. У кількох районах вітер наламав дерев, а крижини розміром з перепелине яйце пошкодили автомобілі.

До слова, Чорнобильську зону відчуження показали на панорамному знімку. Приголомшливе світіння горизонту в період сутінок викликало захоплення і ряд питань.