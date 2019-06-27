Сутінки в Чорнобилі: у мережу потрапило фото загадкового світіння

Панорамний знімок загадкового світіння в Чорнобилі (колаж РБК-Україна)

Фото із Зони відчуження у Чорнобилі викликало ажіотаж у мережі

Чорнобильську Зону відчуження показали на панорамному знімку. У мережу приголомшливе фото виклав його автор Олександр Сирота, заступник голови громадської ради при Держагентстві з Управління зоною відчуження.

Неймовірно яскраве світіння на горизонті, яке можна було спостерігати при заході Сонця в період сутінок, викликає неймовірний захват, але при цьому і ряд питань.

"Літнє, яскраве та палюче сонце передає естафету загадковим сутінкам чорнобильської ночі..." - підписав фото Сирота.

Панорамний знімок загадкового світіння в Чорнобилі (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Відзначимо, що деякі користувачі мережі помітили не так красу заходу Сонця і світіння, як якість доріг в Зоні відчуження.

"Дороги краще, ніж у нас у Києві..." - написав один з користувачів Facebook.

"Так а чого ти хотів, коли там 33 роки толком ніхто не їздить, крім як раз на раз машина проїде і то на два тижні", - відповів йому інший юзер.

скрін: facebook.com/dazv.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомлялося раніше, режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців серіалу "Чорнобиль" в тому, що вони нібито використовували його власний відеоролик у створенні фільму і при цьому не зверталися до нього з приводу дозволу.

Також ми писали про те, що творці серіалу "Чорнобиль" зробили заяву про продовження.