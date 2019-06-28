Резкое похолодание, грозы и шквалы: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в субботу, 29 июня, принесет резкое ночное похолодание по всей стране, при этом днем будет несколько теплее, по сравнению с сегодня. Кроме того, в некоторых областях ожидается шквальный ветер, дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала о сильном похолодании, а также сообщила, когда в Украину вновь ворвется жара.

Так, грозовые дожди с сильным ветром завтра ожидаются на Востоке страны, а также в соседних с ними Днепропетровской и Полтавской областях.

Моросить будет также в Житомирской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Погода в Украине 29 июня (фото: GettyImages)

Ближайшей ночью температурные показатели на Западе составят от +9 до +12 градусов, днем +20... +22. Немного теплее ночью в Закарпатской и Ивано-Франковской областях (ночью +11... +15), днем на Закарпатье +22... +24 тепла.

В северных областях, а также на Винничине, Черкасчине, Полтавщине и Харьковщине ночью от +9 до +13, а днем +19... +22 выше нуля.

В остальных центральных и восточных областях ночью от +11 до +14, днем +21... +25 тепла.

Самые теплые дни и ночи завтра будут на Юге Украины - ночью от +13 до +17, а днем довольно комфортно - от +23 до +27 градусов тепла.

В Киеве завтра осадки не предвидятся, будет несколько облачно. Ближайшей ночью от +11 до +13, днем суровые летние +19... +21.

Погода в Украине 29 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Также мы писали о том, что Закарпатье пострадало от урагана со шквалистым ветром, ливнем и градом. В нескольких районах ветер наломал деревьев, а льдины размером с перепелиное яйцо повредили автомобили.

К слову, Чернобыльскую зону отчуждения показали на панорамном снимке. Потрясающее свечение горизонта в период сумерек вызывало восхищение и ряд вопросов.