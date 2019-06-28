Величезний град і повалені дерева: стихія наробила лиха на Закарпатті (фото, відео)

Ураган з градом пронісся Закарпаттям (фото: mukachevo.net)

Через ураган на Закарпатті пошкоджено електромережі та автомобілі

Буревій зі зливою, шквалистим вітром і градом пронісся Закарпатською областю. Негода близько півгодини вирувала в Берегово і Поляні, мешканці викладають в мережу вражаючі фото і відео, пише Mukachevo.net.

У Берегові близько 15:00 в четвер, 27 червня, розпочався справжній буревій. У центрі попадали дерева, а містом пронеслася сильна злива із градом та блискавкою.

На вулиці Сечені (центральна вулиця міста) дерево впало на авто, а також пошкодило електромережу.

Ураган з градом пронісся Закарпаттям (фото: mukachevo.net)

А в Поляні падав великий град. Місцеві жителі повідомляють, що пошкоджено багато автомобілів.

Ураган з градом пронісся Закарпаттям (фото: mukachevo.net)

В мережі показали відео, на якому буревій вирує в Береговому.

Ураган з градом пронісся Закарпаттям (відео: YouTube/mukachevo.net)

У Поляні Свалявськогог району сипав град розміром з перепелине яйце. Обережно: відео містить ненормативну лексику.

Ураган з градом пронісся Закарпаттям (відео: YouTube/Ніколя Максимів)

Нагадаємо, у Харківському метро стався потоп з-за прориву труби водопроводу. Співробітники метрополітену з усіх сил намагалися прибирати ллються потоки води, але пасажирам все ж довелося чекати прибуття поїздів, стоячи у воді.

До речі, потужна гроза з сильними шквалистыми поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

Також ми писали, що Чорнобильську зону відчуження показали на панорамному знімку. Приголомшливе світіння горизонту в період сутінок викликало захоплення і ряд питань.