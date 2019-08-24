Ребенок выпал из поезда: Укрзализныця попала в серьезный скандал

Вероятнее всего, поезда не проверяют на исправность перед поездкой
Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - двери поезда Гречаны-Жмеринка не закрываются даже во время движения. Кроме того, недавно транспорт едва не погубил жизнь ребенка. Подробностями поделился Олександр Подуфалов в социальной сети Facebook.
"21.08. Поезд Гречаны - Жмеринка. Еще недавно ребенок выпал из поезда. Укрзализныця, за чужих детей сердца у вас не болят?" - указано в посте.
Укрзализныця угодила в скандал (скриншот: Олександр Подуфалов)
Комментаторы тут же принялись обсуждать увиденное. Пользователи утверждают, что транспорт, вероятнее всего, не осматривают на исправность перед поездками:
Укрзализныця угодила в скандал (скриншот: Олександр Подуфалов)
Мы писали о том, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - в вагоне фирменного поезда "Оберег" Харьков-Киев были замечены тараканы, а пассажирам дали влажную постель.
Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком.