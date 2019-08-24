ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок выпал из поезда: Укрзализныця попала в серьезный скандал

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 12:43
Ребенок выпал из поезда: Укрзализныця попала в серьезный скандал
Укрзализныця угодила в скандал (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Вероятнее всего, поезда не проверяют на исправность перед поездкой

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - двери поезда Гречаны-Жмеринка не закрываются даже во время движения. Кроме того, недавно транспорт едва не погубил жизнь ребенка. Подробностями поделился Олександр Подуфалов в социальной сети Facebook.

"21.08. Поезд Гречаны - Жмеринка. Еще недавно ребенок выпал из поезда. Укрзализныця, за чужих детей сердца у вас не болят?" - указано в посте.

Ребенок выпал из поезда: Укрзализныця попала в серьезный скандалУкрзализныця угодила в скандал (скриншот: Олександр Подуфалов)

Комментаторы тут же принялись обсуждать увиденное. Пользователи утверждают, что транспорт, вероятнее всего, не осматривают на исправность перед поездками:

  • Это правда. Я ехала в такой электричке, парни пустые бутылки за двери выбрасывали.
  • С ветерком!
  • Поезда не ремонтировались, потому что они для бедных и пенсионеров. Такая у нас власть. Позор!
  • Ужасно, но ничего не сделать, к сожалению.

Ребенок выпал из поезда: Укрзализныця попала в серьезный скандалУкрзализныця угодила в скандал (скриншот: Олександр Подуфалов)Ребенок выпал из поезда: Укрзализныця попала в серьезный скандал

Мы писали о том, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - в вагоне фирменного поезда "Оберег" Харьков-Киев были замечены тараканы, а пассажирам дали влажную постель.

Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком.

Проводник в сговоре: Укрзализныця оскандалилась из-за наглых грабителей Адская Укрзализныця: пассажиры угрожали остановить поезд (фото)
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь