Розвідник з групи Колодяжного розповів, як вивозили Цемаха (відео)

Народний герой України, старший сержант 74-ї ОМБр Олександр Колодяжний з позивним "Кол" загинув при проведенні спецоперації з вивезення з окупованих територій на Донбасі "ДНРівця" Володимира Цемаха. Воїн підірвався на міні, і помер у госпіталі 11 липня - медики боролися за його життя два тижні. Побратим легендарного розвідника, який також брав участь у затриманні терориста, розповів докладно, як все сталося.

Солдат окремого розвідувального батальйону ЗСУ, 47-річний киянин Дмитро Гержан з позивним "Тритон" того дня позбувся ноги - йому відірвало спупню в результаті підриву на вибухівці. В інтерв'ю "Вікна-новини" воїн розповів, як насправді вивозили екс-командира ППО бойовиків у Сніжному Цемаха.

Зараз розвідник знаходиться в лікарні в Ірпені та проходить реабілітацію - у Дмитра тепер протез замість ноги.

Дмитро Гержан з позивним "Тритон" (Фото: скріншот)

Не дивлячись на серйозне поранення Колодяжного і самого Гержана, військові продовжили операцію і успішно завершили - бійці евакуювали поранених побратимів та передали Цемаха спецслужбам.

Зазначимо, що бойовика 5 вересня випустив з-під варти і включили в списки для обміну. Повідомлялося, що видача Цемаха Росії була однією з умов обміну полонених, на чому наполягала Москва.

Володимир Цемах (Фото: twitter.com/MaryanKushnir)

Гержан розповів, що про спецоперацію розвідникам повідомили менш ніж за добу до її проведення, і у військових було дуже мало часу на розробку плану.

Операцію називають однією з найблискучіших.

"Приїхав командир, сказав, що буде певна робота і нам потрібно буде зайнятися підготовкою до неї", - каже Гержан.

Дмитро Гержан поруч з Олександром Колодяжним, і ще два бійця ЗСУ (Фото: Courtesy Photo / radiosvoboda.org)

По військовому Цемаха називали "посилкою", "вантажем", "тілом".

"До нас звернулися наші колеги із спецпідрозділу, що спецслужби України. На той момент ми звичайно ж не знали, що це буде за особа переправлятися. Тому що у нас в розвідці не прийнято уточнювати і задавати питання. У нашу задачу входило переправлення "посилки" з непідконтрольною території - "ДНР" - на підконтрольну - на нашу", - розповів військовослужбовець ЗСУ, розвідник.

Дмитро Гержан в результаті підриву на міні того дня втратив ногу (Фото: скріншот)

Олександр Колодяжний був безпосереднім командиром "Тритона". Він загинув, так і не дізнавшись повністю мети свого бойового завдання.

"Спускалися вниз, і стався вибух. Сашко перший ішов, як завжди. Він як флагман - перший завжди йде і веде групу. Він промацував міни, і враховуючи, що їх повно, усі не знайдеш. Він одну ділянку пройшов, а на інший...", - сказав Гержан.

Олександр "Кол" Колодяжний (Фото з відкритих джерел)

Колодяжний наступив на протипіхотну міну, яких дуже багато на Донбасі на лінії зіткнення. Такі міни - з російської маркуванням - часто виявляють сапери. Вони заборонені Женевською конвенцією.

Міни можна виявити тільки щупом або штик-ножем.

Дмитро Гержан показує виявлену протипіхотну міну російського виробництва (Фото: скріншот)

Дмитро знав, як потрібно поступати у таких випадках, але не дивлячись на інструкції, все одно поспішив на допомогу, і теж підірвався.

"Це була певна помилка з мого боку. Емоції перевершили раціональні дії. Я спробував допомогти, роблю крок, і відповідно теж підриваюся", - розповів "Тритон".

Після поранень розвідників доставили у лікарню в Курахове, потім вертольотом в Харківську клініку.

Після реанімації Дмитро постійно запитував у лікарів про стан Олександра, і йому відповідали: "Важкий, але стабільний".

"Там навіть були позитивні тенденції. Всі ми сподівалися, що Сашко зможе впоратися і вибереться й із цієї халепи... Мабуть, була травма черепа, або контузія. Як лікарі сказали, було порушення мозку", - сказав Гержан.

Розвідник Дмитро Гержан розповів про спецоперацію по затриманню бойовика Цемаха (Фото: скріншот)

Командир Колодяжного каже, що коли Цемаха відпустили, у бійців був пригнічений стан: "Всі подумали, що це крок назад, і при цьому не останній".

У Дмитра була аналогічна перша реакція, проте коли він побачив по телевізору повернення в Україну 35 в'язнів Кремля, він змінив думку.

"Мені здається, Сашко, побачивши б обличчя рідних і близьких наших, був би тільки радий, що ця персона допомогла поверненню наших хлопців", - сказав "Тритон".

Розвідник Дмитро Гержан розповів про спецоперацію по затриманню бойовика Цемаха і як загинув воїн ЗСУ Олександр Колодяжний (Відео: facebook.com/viknaSTB)

Як повідомлялося раніше, співробітники СБУ наприкінці червня проникли в тил ворога і затримали у Сніжному в 20 км від кордону з РФ екс-командира протиповітряної оборони, фігуранта справи по збитому окупантами пасажирському лайнеру, в результаті чого в липні 2014 року загинуло 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу. Цемаха оглушили і під виглядом паралізованого батька за підставними документами на його машині вивезли на підконтрольну Україні територію. В мережі є записи з зізнаннями бойовика щодо MH17 і як він ховав "Бук".