СБУ провела вражаючу спецоперацію в глибокому тилу ворога: усі подробиці

СБУ захопили екс-командира ППО ДНР Володимира Цемаха (фото: колаж РБК-Україна)

Сало відомо про секретну операцію СБУ по захопленню выколишнього командира ППО "ДНР"

Співробітники СБУ проникли на окуповану територію в місті Сніжне і захопили колишнього командира протиповітряної оборони "ДНР" Володимира Цемаха. Про це заявив активіст і засновник руху "Переходь на українську" Олександр Іванов на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що Цемаха оглушили і під виглядом паралізованого батька за підставними документами, ще й на його машині, вивезли на підконтрольну Україні територію.

Володимир Цемах (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Цемах зацікавив українських силовиків тим, що поруч зі Сніжным 17 липня 2014 був збитий малайзійський "Боїнг" рейсу MH17, а він в цей час був начальником протиповітряної оборони Слов'янської бригади "ДНР".

Таким чином, Цемах може стати свідком або підсудним у цій справі.

Володимир Цемах (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Операцію по затриманню Цемаха СБУ провели глибоко в тилу від лінії зіткнення. Місто Сніжне знаходиться в 20 км від кордону з Росією, найближча точка на лінії зіткнення - приблизно в 45 км від міста, до найближчого КПВВ "майорських" більше 80 км.

Володимир Цемах (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Якщо вина Цемаха буде доведена, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. В даний момент суд ухвалив рішення про його арешт до кінця серпня.

СБУ провела спецоперацію через тиждень після того, як Міжнародна слідча група офіційно назвала імена чотирьох осіб, які підозрюються у причетності до катастрофи "Боїнга" MH17.

Нагадаємо, що СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через мережу автозаправок.

Раніше повідомлялося про те, що в Німеччині почався суд над підозрюваним у співпраці з "ДНР".