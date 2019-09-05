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Цемах повернеться на окупований Донбас, - прокурор

Новини » Політика    05.09.2019 - 13:07
Цемах повернеться на окупований Донбас, - прокурор
Фото: Володимир Цемах (з відкритих джерел)

Прокурор заявив, що Цемах може втекти

Свідок по справі МН17 Володимир Цемах, якого сьогодні звільнили з-під варти, повернеться на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Про це заявив прокурор Олег Пересада, повідомляє "Громадське".

Пересада вважає, що Цемах може втекти і переховуватись від слідства.

"Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Прокуратура заперечувала проти задоволення клопотання адвоката Цемаха, адже встановлені не всі співучасники" - наголосив прокурор.

Можливість обміну Цемаха на український політв'язнів, прокурор відмовився коментувати.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд 5 вересня випустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Крім того, суд на Цемаха поклав зобов'язання строком на два місяці.

РБК-Україна писало, що раніше Цемах зізнався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Крім того, засновник розслідувального видання Bellingcat Еліот Гіґґінс раніше припустив, що Україна погодилася видати Росії Цемаха в обмін на звільнення українських політв’язнів. Такі дії України він засудив.

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Новини України обмін полоненимиМН17
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