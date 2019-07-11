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Встановив прапор над Донецьким аеропортом: від поранень помер український кіборг

STYLERВійна    11.07.2019 - 15:59
Встановив прапор над Донецьким аеропортом: від поранень помер український кіборг
На Донбасі загинув кіборг Олександр Колодяжний (колаж: РБК-Україна)

Розвідник ВСУ отримав вже четверте поранення на війні

Олександр Колодяжний з позивним "Кол" помер від отриманих на Донбасі поранень у четвер, 11 липня, в Центральному військовому госпіталі в Дніпрі. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяни Губа на своїй Facebook-сторінці.

45-річний розвідник ЗСУ був старшим сержантом 74-ї ОМБр, мав орден "За мужність", а також звання "Народний герой України".

Зазначається, що фатальне поранення, отримане в зоні ООС, було вже четвертим пораненням, яке отримав Олександр за час війни.

Встановив прапор над Донецьким аеропортом: від поранень помер український кіборг

На Донбасі загинув кіборг Олександр Колодяжний (фото: facebook.com)

Олександр Колодяжний був у групі кіборгів, які в дні запеклих боїв, встановили український прапор над Донецьким аеропортом.

"11 липня, в центральному військовому госпіталі, вранці серце зупинилося... Лікарі боролися до останньої хвилини... Назавжди Воїн, - пише Тетяна Губа.

Встановив прапор над Донецьким аеропортом: від поранень помер український кіборг

На Донбасі загинув кіборг Олександр Колодяжний (фото: facebook.com)

Прощання з бійцем відбудеться в його рідному Дніпрі, в суботу, 13 липня. Про це повідомили його побратими.

На Донбасі загинув кіборг Олександр Колодяжний (відео: YouTube/UA: ДНІПРО)

Нагадаємо, стало відомо ім'я українського воїна, загиблого в результаті обстрілу автоколони глави Донецької області Павла Кириленка біля села Гранітне на Донбасі.

Раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про загибель відомого ветерана АТО, який отримав нагороду "Народний герой" Віталія Борщу.

А також писали про те, що на Донеччині загинув боєць-доброволець, який два роки перебував у полоні у бойовиків.

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