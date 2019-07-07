Підозрюваний у справі MH17 зізнався, як ховав "Бук" (відео)

Бойовик "ДНР" Володимир Цемах підозрюється у справі про збитий Боїнг МН17 (Фото: колаж РБК-Україна)

Бойовик Володимир Цемах командував ППО в окупованому місті Сніжне

Вивезений співробітниками СБУ з окупованої території на Донбасі бойовик "ДНР", екс-командир протиповітряної оборони Володимир Цемах є фігурантом справи по збитий окупантами в липні 2014 року малайзійський "Боїнг" MH17. Спецоперація по затриманню була проведена глибоко в тилу від лінії зіткнення. У мережі показали відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння лайнера, йдеться в сюжеті "Настоящего времени".

Бойовика вивезли з міста Сніжне в 20 км від кордону з РФ через тиждень після того, як Міжнародна слідча група офіційно назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу.

На опублікованому ролику Цемах розповідає, як приєднався до бойовиків незабаром після початку війни на Донбасі. Він став начальником ППО в Сніжному, воював в окупованому "ДНРівцями" Слов'янську.

В одному з інтерв'ю за 2015 рік Цемах, розповідаючи про катастрофу "Боїнга", повторює російський пропагандистський міф про українські штурмовики СУ-25 - цю версію давно вже спростували міжнародні слідчі. Але Цемах може бути цікавий тим, що на відео розповідає, як витягував якусь людину і щось ховав.

Фото: скріншот

"Ну тут "Боїнг" падав починаючи від Петропавлівки і до Грабового, це досить великий розліт, кілометрів 10, це він падав, "Боїнг"... Це ж мої тримали, "Малюк", ЗУшки (зенітні установки, - Ред.) мої, це все трималося... Я цього пацана витягував, цей *** ховав. Я покажу навіть, де він стартував, і де я його забирав", - розповів він.

Запикане авторами відео слово, якщо читати по губах - коротке, і друга літера "у". Швидше за все, йдеться про "Бук". Саме з російського "Бука" і був збитий малайзійський цивільний літак.

Таким чином, Цемах розповідає в інтерв'ю, як сам вивозив "Бук" з місця трагедії.

Відео: currenttime.tv

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону. В результаті загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

У червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко.