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Показання Цемаха в Україні зможуть використати у міжнародному суді - адвокат

Новини » Політика    10.09.2019 - 02:31
Показання Цемаха в Україні зможуть використати у міжнародному суді - адвокат
Фото: Володимир Цемах (скрін відеотрансляції youtube.com)

Полозов вважає, що якщо Цемах дасть нові свідчення в РФ, до них буде критичне ставлення

Свідоцтва Володимира Цемаха, якщо їх отримали від нього в Україні, можуть згодом використовуватися під час судового процесу у справі про збитий "Боїнгу" рейсу МН-17. Про це заявив в ефірі "Радіо НВ" адвокат українських політв'язнів Микола Полозов.

Він зазначив, що свідчення Цемаха повинні бути враховані разом з іншими доказами.

"Бувають такі обставини, коли свідки помирають до трибуналу або їдуть кудись, губляться, але їх показання, отримані у відповідності з процедурою, враховуються разом з іншими доказами", - сказав він.

Також адковат вважає, якщо Цемах в Росії дасть інші свідчення, то до більш пізніх його словах буде критичне ставлення в судовому процесі.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація може видати свідка у розслідуванні катастрофи літака рейсу MH17 Володимира Цемаха Нідерландам.

Нагадаємо, Володимир Цемах був обміняний Росії на українських в'язнів 7 вересня. За словами президента України Володимира Зеленського перед обміном Цемах був допитаний.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

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Новини України МН17Николай Полозов
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