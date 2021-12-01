Розкрито секрет королівського чаю: як заварювати напій в точності як Єлизавета II
У Великій Британії чай можна сміливо назвати найулюбленішим напоєм, і щодня його заварюють близько 100 мільйонів чашок. Існує багато різних особливостей приготування, але чи є "флагманський рецепт" для жителів Туманного Альбіону? Колишній королівський дворецький розкрив секрет, як для членів монаршої сім'ї готують їх ідеальний чай.
Про це передає британське видання Express.
Експерт з етикету Грант Харролд, який був дворецьким у принців Чарльза, Вільяма і Гаррі, пояснив, як королева Єлизавета II п'є свій напій, і що потрібно наливати в першу чергу - молоко чи чай.
Ви й самі можете поласувати вдома чашечку чаю, як його п'є ЇЇ величність, якщо будете слідувати таким простим порадам.
- Єлизавета II вважає за краще пити Assam або Earl Grey, приготовані традиційним способом - з чайного листя в чайнику і розлиті в прекрасну чашку з кістяної порцеляни, розповідає екс-дворецький.
- Також британська королева користується ситечком - його слід помістити на чашку і наливати чай, але не до країв.
- Харролд зауважив, що існує міф, ніби члени королівської сім'ї використовують свій мізинець, коли п'ють чай, але це насправді не так: "я ніколи не бачив, щоб таке траплялося".
- Експерт розповів, що додає по чайній ложці листового чаю для кожної людини та по одній для чайника - з киплячою водою. При цьому не слід додавати більш як чотири чайні ложки - якщо у вас більше гостей, яких потрібно обслужити, вам доведеться зробити кілька тар.
- "Ви можете додати дольку лимона, якщо п'єте Earl Grey, або молока, якщо хочете", - сказав Харролд і додав, що аристократія як правило додавала молоко після того, як розливала чай, і ось чому:
"Традиційно аристократія могла дозволити собі тонкий кістяний фарфор, який витримував високу температуру, а потім додавали охолоджуючу рідину - молоко. У той час як у персоналу на нижньому поверсі були глиняні кружки, які потенційно могли тріснути, тому спочатку потрібно було налити молоко", - пояснив він.
- Перемішування чашки чаю - дуже точна операція для королівського дворецького, зазначив Харролд. Так, не слід обертати ложечку круговими рухами, оскільки це "створить бурю в чашці".
"Так що дуже м'якого руху вперед і назад більш ніж достатньо. Правильно: ви не повинні перемішувати чай за годинниковою стрілкою, ви повинні рухатися назад і вперед, як ніби ви дзвоните у дзвіночок", - розповів експерт.
- Цукор завжди слід пропонувати у вигляді кубиків, а не ложки цукру.
Колишній королівський дворецький Грант Харролд (фото: instagram.com/the_royal_butler)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як написати листа членам британської королівської сім'ї до палацу, щоб герцогиня Кембриджська надіслала різдвяну листівку.
Також повідомлялося, що нещодавно Єлизавета II здивувала появою за кермом авто після проблем зі здоров'ям.