Розкрито секрет королівського чаю: як заварювати напій в точності як Єлизавета II

У Великій Британії чай можна сміливо назвати найулюбленішим напоєм, і щодня його заварюють близько 100 мільйонів чашок. Існує багато різних особливостей приготування, але чи є "флагманський рецепт" для жителів Туманного Альбіону? Колишній королівський дворецький розкрив секрет, як для членів монаршої сім'ї готують їх ідеальний чай.

Експерт з етикету Грант Харролд, який був дворецьким у принців Чарльза, Вільяма і Гаррі, пояснив, як королева Єлизавета II п'є свій напій, і що потрібно наливати в першу чергу - молоко чи чай.

Ви й самі можете поласувати вдома чашечку чаю, як його п'є ЇЇ величність, якщо будете слідувати таким простим порадам.

Єлизавета II вважає за краще пити Assam або Earl Grey, приготовані традиційним способом - з чайного листя в чайнику і розлиті в прекрасну чашку з кістяної порцеляни, розповідає екс-дворецький.

Також британська королева користується ситечком - його слід помістити на чашку і наливати чай, але не до країв.

Харролд зауважив, що існує міф, ніби члени королівської сім'ї використовують свій мізинець, коли п'ють чай, але це насправді не так: "я ніколи не бачив, щоб таке траплялося".

Експерт розповів, що додає по чайній ложці листового чаю для кожної людини та по одній для чайника - з киплячою водою. При цьому не слід додавати більш як чотири чайні ложки - якщо у вас більше гостей, яких потрібно обслужити, вам доведеться зробити кілька тар.

"Ви можете додати дольку лимона, якщо п'єте Earl Grey, або молока, якщо хочете", - сказав Харролд і додав, що аристократія як правило додавала молоко після того, як розливала чай, і ось чому:

"Традиційно аристократія могла дозволити собі тонкий кістяний фарфор, який витримував високу температуру, а потім додавали охолоджуючу рідину - молоко. У той час як у персоналу на нижньому поверсі були глиняні кружки, які потенційно могли тріснути, тому спочатку потрібно було налити молоко", - пояснив він.

Перемішування чашки чаю - дуже точна операція для королівського дворецького, зазначив Харролд. Так, не слід обертати ложечку круговими рухами, оскільки це "створить бурю в чашці".

"Так що дуже м'якого руху вперед і назад більш ніж достатньо. Правильно: ви не повинні перемішувати чай за годинниковою стрілкою, ви повинні рухатися назад і вперед, як ніби ви дзвоните у дзвіночок", - розповів експерт.

Цукор завжди слід пропонувати у вигляді кубиків, а не ложки цукру.

Колишній королівський дворецький Грант Харролд (фото: instagram.com/the_royal_butler)