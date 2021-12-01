Раскрыт секрет королевского чая: как заваривать напиток в точности как Елизавета II

В Великобритании чай можно смело назвать самым любимым напитком, и ежедневно его заваривают около 100 миллионов чашек. Существует много различных особенностей приготовления, но есть ли "флагманский рецепт" для жителей Туманного Альбиона? Бывший королевский дворецкий раскрыл секрет, как для членов монаршей семьи готовят их идеальный чай.

Эксперт по этикету Грант Харролд, который был дворецким у принцев Чарльза, Уильяма и Гарри, объяснил, как королева Елизавета II пьет свой напиток, и что нужно наливать в первую очередь - молоко или чай.

Вы и сами можете отведать дома чашечку чая, как его пьет Ее величество, если будете следовать таким простым советам.

Елизавета II предпочитает пить Assam или Earl Grey, приготовленные традиционным способом - из чайных листьев в чайнике и разлитые в прекрасную чашку из костяного фарфора, рассказывает экс-дворецкий.

Также британская королева пользуется ситечком - его стоит поместить на чашку и наливать чай, но не до краев.

Харролд подчеркнул, что бытует миф, будто члены королевской семьи используют свой мизинец, когда пьют чай, но это на самом деле не так: "я никогда не видел, чтобы такое случалось".

Эксперт рассказал, что добавляет по чайной ложке листового чая для каждого человека и по одной для чайника - с кипящей водой. При этом не стоит добавлять больше четырех чайных ложек - если у вас больше гостей, которых нужно обслужить, вам придется сделать несколько тар.

"Вы можете добавить дольку лимона, если пьете Earl Grey, или молока, если хотите", - сказал Харролд и добавил, что аристократия как правило добавляла молоко после того, как разливала чай, и вот почему:

"Традиционно аристократия могла позволить себе тонкий костяной фарфор, который выдерживал высокую температуру, а затем добавляли охлаждающую жидкость - молоко. В то время как у персонала на нижнем этаже были глиняные кружки, которые потенциально могли треснуть, поэтому сначала нужно было налить молоко", - объяснил он.

Перемешивание чашки чая - очень точная операция для королевского дворецкого, отметил Харролд. Так, не следует вращать ложечку круговыми движениями, так как это "создаст бурю в чашке".

"Так что очень мягкого движения вперед и назад более чем достаточно. Правильно: вы не должны перемешивать чай по часовой стрелке, вы должны двигаться назад и вперед, как будто вы звоните в колокольчик", - рассказал эксперт.

Сахар всегда следует предлагать в виде кубиков, а не ложки сахара.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд (фото: instagram.com/the_royal_butler)