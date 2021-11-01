Єлизавета II здивувала появою за кермом авто після проблем зі здоров'ям

Єлизавета II стала відчувати себе краще і навіть сіла за кермо авто. 95-річна королева Великобританії їздила на "Ягуарі" по своєму маєтку у Віндзорі в понеділок, 1 листопада, після того як в ніч на 21 жовтня опинилася в лікарні.

Про це повідомляє британське видання Metro.

На новому фото Єлизавета II виглядає здорово і зосереджено. Вона одягла пальто з хусткою і окулярами. Королева Великобританії Єлизавета II за кермом авто (фото: Ben Cawthra / LNP) Сьогодні Єлизавета II повинна була бути присутньою на з'їзді світових лідерів в Глазго на саміті COP26, але лікарі рекомендували їй залишитися вдома і відпочивати близько двох тижнів. З цієї причини королева знаходиться вдома і проводить зустрічі тільки дистанційно через відеозв'язок.