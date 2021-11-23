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Як написати листа до палацу, щоб герцогиня Кембриджська надіслала різдвяну листівку

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 19:12
Як написати листа до палацу, щоб герцогиня Кембриджська надіслала різдвяну листівку Фото: Кейт Міддлтон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Напередодні Різдва можна написати листа членам британської королівської сім'ї. При цьому можна отримати у відповідь навіть різдвяну листівку.

У виданні The Inspiration Edit опублікували детальну інструкцію, як це можна зробити.

У принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон немає сторінки в Facebook, тому потрібно буде писати традиційний лист.

У статті йдеться, що при зверненні до герцога і герцогині Кембриджських необхідно використовувати титули "Ваша Королівська Високість" або "Дорога Мадам".

Звертатися до герцогині на ім'я неприпустимо. Крім того, лист повинен мати офіційний тон. У ньому можна трохи розповісти про себе.

Також важливо не забути вказати свою зворотну адресу і закінчити лист словами "ваш щиро" або "дуже щиро".

Куди писати

Адреса для листа герцогині Кембриджській:

The Duchess Of Cambridge

Kensington Palace

London W8 4PU

England

Ви можете написати герцогині багато про що. Можливо, ви хотіли б представитися, розповісти про її благодійну діяльність і т. д.

Цікаво, що королева Великобританії Єлизавета II раніше сама переглядала листи, які приходили на адресу Букінгемського палацу. Тепер за неї це роблять помічники.

При цьому королева теж іноді відповідає на листи. Звичайно, текст складає не вона, але Єлизавета II власноруч підписує їх.

Нагадаємо, Єлизавета II здивувала появою за кермом авто після проблем зі здоров'ям.

Ми також писали про те, що Єлизавета II вперше після медогляду в лікарні візьме участь у публічних заходах.

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Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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