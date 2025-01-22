Рамина показала честные фото в купальнике без фотошопа

Написать пост, что даже неидеальная фигура может быть красивой, девушку сподвигли размышления о том, что в обществе женщинам постоянно навязывают какие-то комплексы.

"Это мое тело, оно красивое, выносливое, чувственное. В разные фазы цикла оно выглядит по-разному. В зависимости от качества сна, физической активности, стресса, питания, оно меняется", - подчеркнула блогерша.

Рамина отметила, что раньше не решилась бы выложить такие снимки.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

"Раньше я бы стеснялась выложить такие фото, потому что на животе складки, горбатая спина, а в зоне, где грудь и подмышки, тоже складка", - подчеркнула она.

Также она подчеркнула, что еще со школы страдает расстройством пищевого поведения, но только недавно осознала, что эта проблема только в ее голове.

Рамина показала неидеальную фигуру (фото: instagram.com/raminalalala)

"Вы знаете, что я еще со школы страдаю расстройством пищевого поведения. Я всегда хотела быть как Кейт Мосс или Виктория Бекхэм. И не важен рост, конституция, генетика, образ жизни. Быть худой и плоской любой ценой. И сколько бы я ни весила, всегда было недостаточно. Проблема в первую очередь в голове, а не в отражении в зеркале", - считает блогерша.

Поэтому все начинается с любви к себе, считает звезда. Однако это не значит, что нужно "запустить" себя, есть все подряд и отказаться от спорта.

Рамина показала фигуру (фото: instagram.com/raminalalala)

"Любить себя ≠ запустить и есть все подряд, перестать ходить к косметологу или делать пластические операции, если действительно к этому есть показания. Исправить себе прикус и выровнять зубки - это любовь к себе. Поставить виниры, если с зубками беда - тоже любовь к себе", - подчеркнула Рамина.

"То, что мы люди, имеем один пол или возраст, вовсе не означает, что мы должны походить друг на друга визуально", - подытожила девушка.

Рамина показала честные фото в купальнике (фото: instagram.com/raminalalala)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Рамины тут же принялись комментировать ее публикацию, отметив, что она показывает себя настоящую:

"Рамина, спасибо тебе, что здравый смысл несешь в массы"

"Вы очень мудро, по-доброму и искренне пишете, Рамина! И вы очень красивая и миниатюрная женщина"

"Спасибо за реалистичный контент"

"Спасибо за вас настоящую"

"Спасибо, что распространяете такую тему в массы"

"Пишите, так как я себя виню за лишние килограммы".

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Напомним, Рамина Эсхакзай - автор и ведущая YouTube-канала RAMINA. Во время учебы в институте встречалась с сыном популярного украинского шоумена Дмитрия Коляденко Филиппом.

Стала популярной после участия в шоу "Холостяк-5". Вскоре о девушке заговорили снова: после того, как она сообщила об отношениях с исполнителем Виталием Козловским. Позже выяснилось, что роман Виталия и Рамины был пиаром.

После расставания с Козловским девушка начала встречаться с украинским адвокатом Евгением Прониным. В апреле 2023 года они разошлись после 5 лет в отношениях и даже предложения.

Весной 2024 года Рамина призналась, что встречается с военным. Недавно она честно призналась, готова ли родить ребенка от своего возлюбленного.

Рамина со своим возлюбленным (фото: instagram.com/raminalalala)