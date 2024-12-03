Рамина честно призналась, готова ли родить ребенка от возлюбленного-военного

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая неоднократно говорила, что она чайлдфри, честно ответила, готова ли родить ребенка от любимого-военного, если он у нее "очень попросит".

Так, Рамина никогда не скрывала, что не хочет рожать. Каждый раз, когда она вступает в отношения, ее партнер знает о ее позиции.

Если у этого человека другие планы относительно родительства, их пути расходятся.

"В начале каждых отношений я задаю фундаментальные вопросы, которые влияют на дальнейший выбор партнера. Если человек хочет большую семью и детей, мы не сможем быть вместе, потому что я никогда не мечтала о большой семье и детях", - призналась Эсхакзай.

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Впрочем, журналистка не может гарантировать, что никогда не станет мамой. А пока она рассматривает вариант усыновления ребенка, и ее возлюбленный, по словам звезды, полностью ее поддерживает в этом.

"Возможно когда-то я захочу иметь собственного ребенка, но пока с 16 лет мое видение не изменилось. Я или вообще не буду иметь своих биологических детей, или что-то изменится. Сейчас мысль такая: когда-то я усыновлю ребенка. Мой партнер совпадает со мной в этих вопросах", - сказала Рамина.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Рожать же для кого-то, уверяет знаменитость, она не собирается.

"У меня своя жизнь, свое видение жизни. Если захочу иметь ребенка и буду готова к этой ответственности - конечно, но это должно быть мое желание, а не потому что партнер очень попросил", - подытожила блогерша.

Напомним, ранее Эсхакзай говорила о том, что готова усыновить ребенка постарше, 5-6 лет. Также она не против, если у человека, с которым у нее отношения, есть свой ребенок.