"Боялась получить отказ". Рамина рассказала о начале романа с военным

По словам блогера, она принципиально хотела построить отношения с мужчиной, который связан с войной.

"У меня был запрос, чтобы человек либо непосредственно участвовал в войне, либо интеллектуально, чтобы это не был человек, не связанный с войной. Но я боялась отношений с военным, ведь я только репортажи начала снимать. Это было единственное мое соприкосновение", - поделилась Рамина.

Также она добавила, что боялась кому-то предложить встретиться, чтобы не получить отказ.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

"Боялась кому-то предложить пойти погулять, чтобы не получить отказ. Я начала писать всем знакомым, но у каждого были свои причины отказа. А нынешнему парню написала, мы пошли в парк, на каток. При том, что он в Донецкой области, приезжает на один день, чтобы провести время со мной и уехать обратно", - рассказала Эсхакзай.

Журналистка призналась, что именно она стала инициатором сближения с ее теперешним возлюбленным. Но Рамина ни о чем не жалеет, ведь теперь у нее "хорошие отношения".

"Он дарил цветы, но близости не было. Я первая предложила его обнять и поцеловать. Он согласился. Я попробовала, и теперь у меня хорошие отношения", - поделилась знаменитость.

Что известно о бойфренде Рамине

Журналистка не раскрывает подробностей о своем избраннике. Известно лишь то, что он защищает Украину на Харьковском направлении.

Когда блогерша и ее любимый видятся в Донецкой, Харьковской, Полтавской областях или в Киеве, то они планируют вместе будущее, делятся переживаниями и чувствами, а также "едят вкусную еду и смотрят сериалы на Netflix".

"У нас нет разграничения между военным и гражданским светом. Мы живем здесь и сейчас. Для меня уже год нет более комфортного и безопасного места, чем рядом с ним. И не важно, это пятизвездочный отель на Мальдивах или съемная квартира где-то в Краматорске", - делилась Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай с любимым (фото: instagram.com/raminalalala)