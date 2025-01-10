Жена Решетника ошеломила стройной фигурой в ярком бикини

Супруга известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина отправилась с детьми на отдых в Доминикану. Она показала в сети честные фото, как выглядит в купальнике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

В своем блоге Кристина уже анонсировала, что после новогодних праздников она повезет троих сыновей на отдых в теплые края. Теперь стало известно, что звездная семья отдыхает в Доминиканской Республике. Супруга телеведущего подчеркнула, что выбрала эту страну, потому что там практически нет россиян.

Также она продемонстрировала идеальную фигуру без фильтров и фотошопа. Знаменитость позировала в номере гостиницы в ярко-красном купальнике: она продемонстрировала подтянутый живот и стройные ноги.

Скриншот

Ранее многодетная мама рассказывала, что после рождения каждого ребенка она набирала около 9-12 кг. Также ее вес изменялся из-за стресса во время начала полномасштабного вторжения.

Скриншот

Чтобы поддерживать себя в отличной форме Кристина Решетник регулярно занимается спортом - ходит в зал и тренируется дома.

Скриншот

Напомним, Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра. Пара неоднократно заявляла, что мечтает также о дочке.

Решетники часто сталкиваются с хейтом из-за выезда за границу во время полномасштабной войны. Например, летом 2024 года Кристина похвасталась в своем блоге, что исполнилась ее мечта - она попала на концерт Адель в Германии. Однако ее фолловеры тут же принялись критиковать, отметив, что семья "жирно живет".

Григорий Решетник неоднократно заявлял, что всегда действует в рамках закона, не стремится ничего никому доказывать и сохраняет полную откровенность со своими подписчиками.