Раміна показала чесні фото в купальнику без фотошопу

Написати пост, що навіть неідеальна фігура може бути красивою, дівчину спонукали роздуми про те, що в суспільстві жінкам постійно нав'язують якісь комплекси.

"Це моє тіло, воно красиве, витривале, чуттєве. У різні фази циклу воно має різний вигляд. Залежно від якості сну, фізичної активності, стресу, харчування, воно змінюється", - наголосила блогерка.

Раміна зазначила, що раніше не наважилася б викласти такі знімки.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

"Раніше я б соромилася викласти такі фото, тому що на животі складки, горбата спина, а в зоні, де груди і пахви, теж складка", - підкреслила вона.

Також вона підкреслила, що ще зі школи страждає на розлад харчової поведінки, але тільки нещодавно усвідомила, що ця проблема тільки в її голові.

Раміна показала неідеальну фігуру (фото: instagram.com/raminalalala)

"Ви знаєте, що я ще зі школи страждаю розладом харчової поведінки. Я завжди хотіла бути як Кейт Мосс або Вікторія Бекхем. І не важливий зріст, конституція, генетика, спосіб життя. Бути худою і плоскою за всяку ціну. І скільки б я не важила, завжди було недостатньо. Проблема насамперед у голові, а не у відображенні в дзеркалі", - вважає блогерка.

Тому все починається з любові до себе, вважає зірка. Однак це не означає, що потрібно "запустити" себе, їсти все підряд і відмовитися від спорту.

Раміна показала фігуру (фото: instagram.com/raminalalala)

"Любити себе ≠ запустити і їсти все підряд, перестати ходити до косметолога або робити пластичні операції, якщо дійсно до цього є показання. Виправити собі прикус і вирівняти зубки - це любов до себе. Поставити вініри, якщо із зубками біда - теж любов до себе", - наголосила Раміна.

"Те, що ми люди, маємо одну стать чи вік, зовсім не означає, що ми маємо бути схожими одне на одного візуально", - підсумувала дівчина.

Раміна показала чесні фото в купальнику (фото: instagram.com/raminalalala)

Як відреагували в мережі

Фоловери Раміни тут же почали коментувати її публікацію, зазначивши, що вона показує себе справжню:

"Раміна, спасибі тобі, що здоровий глузд несеш у маси"

"Ви дуже мудро, по-доброму і щиро пишете, Раміна! І ви дуже красива і мініатюрна жінка"

"Дякую за реалістичний контент"

"Дякую за вас справжню"

"Дякую, що поширюєте таку тему в маси"

"Пишіть, бо я себе звинувачую за зайві кілограми".

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Нагадаємо, Раміна Есхакзай - авторка і ведуча YouTube-каналу RAMINA. Під час навчання в інституті зустрічалася з сином популярного українського шоумена Дмитра Коляденка Філіпом.

Стала популярною після участі в шоу "Холостяк-5". Незабаром про дівчину заговорили знову: після того, як вона повідомила про стосунки з виконавцем Віталієм Козловським. Пізніше з'ясувалося, що роман Віталія і Раміни був піаром.

Після розставання з Козловським дівчина почала зустрічатися з українським адвокатом Євгеном Проніним. У квітні 2023 року вони розійшлися після 5 років стосунків і навіть пропозиції.

Навесні 2024 року Раміна зізналася, що зустрічається з військовим. Нещодавно вона чесно зізналася, чи готова народити дитину від свого коханого.

Раміна зі своїм коханим (фото: instagram.com/raminalalala)