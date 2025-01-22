Раміна показала чесні фото в купальнику без фотошопу

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка раніше зізналася, як бойфренд-військовий ставиться до її відряджень на фронт, продемонструвала в мережі своє неідеальне тіло в купальнику.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram знаменитості.
Написати пост, що навіть неідеальна фігура може бути красивою, дівчину спонукали роздуми про те, що в суспільстві жінкам постійно нав'язують якісь комплекси.
"Це моє тіло, воно красиве, витривале, чуттєве. У різні фази циклу воно має різний вигляд. Залежно від якості сну, фізичної активності, стресу, харчування, воно змінюється", - наголосила блогерка.
Раміна зазначила, що раніше не наважилася б викласти такі знімки.
Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
"Раніше я б соромилася викласти такі фото, тому що на животі складки, горбата спина, а в зоні, де груди і пахви, теж складка", - підкреслила вона.
Також вона підкреслила, що ще зі школи страждає на розлад харчової поведінки, але тільки нещодавно усвідомила, що ця проблема тільки в її голові.
Раміна показала неідеальну фігуру (фото: instagram.com/raminalalala)
"Ви знаєте, що я ще зі школи страждаю розладом харчової поведінки. Я завжди хотіла бути як Кейт Мосс або Вікторія Бекхем. І не важливий зріст, конституція, генетика, спосіб життя. Бути худою і плоскою за всяку ціну. І скільки б я не важила, завжди було недостатньо. Проблема насамперед у голові, а не у відображенні в дзеркалі", - вважає блогерка.
Тому все починається з любові до себе, вважає зірка. Однак це не означає, що потрібно "запустити" себе, їсти все підряд і відмовитися від спорту.
Раміна показала фігуру (фото: instagram.com/raminalalala)
"Любити себе ≠ запустити і їсти все підряд, перестати ходити до косметолога або робити пластичні операції, якщо дійсно до цього є показання. Виправити собі прикус і вирівняти зубки - це любов до себе. Поставити вініри, якщо із зубками біда - теж любов до себе", - наголосила Раміна.
"Те, що ми люди, маємо одну стать чи вік, зовсім не означає, що ми маємо бути схожими одне на одного візуально", - підсумувала дівчина.
Раміна показала чесні фото в купальнику (фото: instagram.com/raminalalala)
Фоловери Раміни тут же почали коментувати її публікацію, зазначивши, що вона показує себе справжню:
Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Нагадаємо, Раміна Есхакзай - авторка і ведуча YouTube-каналу RAMINA. Під час навчання в інституті зустрічалася з сином популярного українського шоумена Дмитра Коляденка Філіпом.
Стала популярною після участі в шоу "Холостяк-5". Незабаром про дівчину заговорили знову: після того, як вона повідомила про стосунки з виконавцем Віталієм Козловським. Пізніше з'ясувалося, що роман Віталія і Раміни був піаром.
Після розставання з Козловським дівчина почала зустрічатися з українським адвокатом Євгеном Проніним. У квітні 2023 року вони розійшлися після 5 років стосунків і навіть пропозиції.
Навесні 2024 року Раміна зізналася, що зустрічається з військовим. Нещодавно вона чесно зізналася, чи готова народити дитину від свого коханого.
Раміна зі своїм коханим (фото: instagram.com/raminalalala)