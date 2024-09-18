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"У меня тоже есть неудачные ракурсы". Жена Павлика показала честные фото фигуры без фотошопа

Среда 18 сентября 2024 16:16
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"У меня тоже есть неудачные ракурсы". Жена Павлика показала честные фото фигуры без фотошопа Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как выглядит ее фигура без фильтров и фотошопа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Так, блогерша опубликовала ролик, в котором в белье продемонстрировала, что может быть разной, и у нее также есть недостатки.

"Каждый день в социальных сетях мы наблюдаем идеальную картинку. Но идеальная картинка - это лишь картинка. Я тоже имею удачные и неудачные ракурсы, я тоже имею неидеальное тело. Быть неидеальной - это нормально. Я тоже часто думаю о том, что у меня что-то не получится. Быть не уверенной в своих силах - это нормально. Быть не такой, как все этого хотят - это нормально", - написала она.

Реакция юзеров

Пользователи сети сделали комплимент Екатерине относительно ее фигуры и отметили, что главное - это то, как человек себя чувствует внутри.

&quot;У меня тоже есть неудачные ракурсы&quot;. Жена Павлика показала честные фото фигуры без фотошопа

&quot;У меня тоже есть неудачные ракурсы&quot;. Жена Павлика показала честные фото фигуры без фотошопа

​​​ Скриншот

  • Ви, Катю, світитесь ззовні! Виглядаєте прекрасно!
  • Повірте, фігура у Вас ідеальна! І це після народження дитини. Не всім нажаль вдається повернутися до дородової ваги.
  • Золоті слова!!!Всі ми різні,зі своїми плюсами та мінусами,але всі ми особливі,єдині в світі!
  • Відгукнулось в саме сердце

Ранее жена Павлика взволновала эмоциональное видео в слезах.

Также она заговорила о второй беременности.

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Екатерина Репяхова Виктор Павлик Блоггерша
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