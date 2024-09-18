"У меня тоже есть неудачные ракурсы". Жена Павлика показала честные фото фигуры без фотошопа
Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как выглядит ее фигура без фильтров и фотошопа.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.
Так, блогерша опубликовала ролик, в котором в белье продемонстрировала, что может быть разной, и у нее также есть недостатки.
"Каждый день в социальных сетях мы наблюдаем идеальную картинку. Но идеальная картинка - это лишь картинка. Я тоже имею удачные и неудачные ракурсы, я тоже имею неидеальное тело. Быть неидеальной - это нормально. Я тоже часто думаю о том, что у меня что-то не получится. Быть не уверенной в своих силах - это нормально. Быть не такой, как все этого хотят - это нормально", - написала она.
Реакция юзеров
Пользователи сети сделали комплимент Екатерине относительно ее фигуры и отметили, что главное - это то, как человек себя чувствует внутри.
Скриншот
- Ви, Катю, світитесь ззовні! Виглядаєте прекрасно!
- Повірте, фігура у Вас ідеальна! І це після народження дитини. Не всім нажаль вдається повернутися до дородової ваги.
- Золоті слова!!!Всі ми різні,зі своїми плюсами та мінусами,але всі ми особливі,єдині в світі!
- Відгукнулось в саме сердце