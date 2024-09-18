"У меня тоже есть неудачные ракурсы". Жена Павлика показала честные фото фигуры без фотошопа

Так, блогерша опубликовала ролик, в котором в белье продемонстрировала, что может быть разной, и у нее также есть недостатки.

"Каждый день в социальных сетях мы наблюдаем идеальную картинку. Но идеальная картинка - это лишь картинка. Я тоже имею удачные и неудачные ракурсы, я тоже имею неидеальное тело. Быть неидеальной - это нормально. Я тоже часто думаю о том, что у меня что-то не получится. Быть не уверенной в своих силах - это нормально. Быть не такой, как все этого хотят - это нормально", - написала она.

Реакция юзеров

Пользователи сети сделали комплимент Екатерине относительно ее фигуры и отметили, что главное - это то, как человек себя чувствует внутри.

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