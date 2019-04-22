Працюють московські суди? Мережа ошелешена "заморожуванням" перейменування УПЦ

Рішення суду зупинити процес перейменування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ ПМ) на РПЦ в Україні зустріло в мережі бурхливу реакцію українців. Так, 22 квітня Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення на користь позивача і заморозив процес зміни назви, крайній термін для чого був встановлений на 26 квітня.

У прес-службі суду зазначили, що до участі у справі в якості третіх осіб залучено 265 релігійних організацій.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря наголосив, що жоден суд не здатний зробити Московський Патріархат - не московським.

"До речі, за кілька днів Православна Церква згадуватиме про два найбільш ганебні засідання суду в цілій людській історії", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/yevstr

Зазначимо, що 26 грудня 2018 року набув чинності закон, що зобов'язує УПЦ МП перейменуватися на Російську православну церкву. В той же час священики МП перейменовуватися не бажають, аргументуючи це тим, що нібито не мають до РФ ніякого відношення. Як зауважував нардеп і науковець-релігієзнавець Віктор Єленський, невиконання закону матиме для них правові наслідки, серед яких неможливість здійснювати правовідносини та скасування реєстрації статуту організації, залучення до суду.

Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрій (УНІАН)

У мережі українці висловлюють здивування нинішнім рішенням суду про "заморожування" процесу перейменування. Лунає чимало претензій до суддів. Крім того, проводяться паралелі з недавнім рішенням суду щодо приватизації ПиватБанка і результатами виборів президента України.

Це суд повністю підконтрольний нинішньому царю Давиду

Я думаю в країні бардак бо судді можуть тільки застосовувати закон, а не зупиняти його

Цей суд треба розігнати ще цієї влади. Зрадники!

Всіх суддів на стовпи!

Ось і почалося! Цього треба було чекати! Десять кроків назад!

Дуже шкода. Московська церква повинна так і називатися. Вона - один з найбільш сильних інструментів для поневолення Росією інших народів. Московська церква - це зброя Росії. Українці повинні це усвідомити!

В Україні почали працювати московські суди?

П'ятирічку - за місяць!

Поступово йде відкат складних і важливих рішень. Обрали?

Взагалі не здивована... хай живе наш суд!

Такими темпами, через суди, і Томос скоро на термос перетворять. Буквально. А ви кажете - ПриватБанк, два мільярди Бені і все. По всіх фронтах йде відкат!

У той же час в мережі прихильники рішення суду щодо зупинення процесу перейменування висловлюють переконання, що на релігійні питання не повинні впливати ні суди, ні закони.

Слава богу одумалися

Може і правильно, тому що до Бога йдуть серцем, а не законами...

Патріарх РПЦ Кирил і митрополит Онуфрій (фото з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України привітала і Російська православна церква (РПЦ).

Також ми писали про те, що предстоятель Єдиної помісної автокефальної православної церкви митрополит Єпіфаній заявляв про те, що ПЦУ продовжить розвиватися незалежно від того, хто стане наступним президентом України за підсумками виборів 2019.