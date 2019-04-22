РПЦ привітала Зеленського з перемогою: бурхлива реакція мережі

Зеленського з перемогою привітала РПЦ (колаж РБК-Україна)

Після перемоги Зеленського на виборах він приймає привітання навіть від найбільш одіозних особистостей

Російська православна церква (РПЦ) привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв у своєму Facebook також написав, що Петро Порошенко "отримав те, що заслужив". Користувачі мережі гнівно відреагували на такий "вияв поваги".

Зеленського з перемогою привітала РПЦ (скрін: facebook.com/metr.hilarion/)

Користувачі Facebook у коментарях бурхливо відреагували на привітання Володимира Зеленського з президентством, а також на радість від поразки Петра Порошенка.

"Ще ніхто не знає яким президентом буде Зеленський але вже змішують його з лай*ом і оплакують Україну";

"Дякую Порошенку за все, що він зробив для України і нас всіх, і як красиво він звільняє місце президента. А тепер подивимося, яке буде покращення життя вже сьогодні, щоправда нам ніхто нічого не обіцяв";

"Головне, що його привітав Кадиров. Його і 73% українців. Привітав і запропонував руку допомоги. Роблю висновки - Україна розцвіте, як Чечня..."

"Скажу, що мабуть хороший був у Країни Президент, якщо всі чорти вилазять на світ. При ньому мовчали і гадили з-під тишка";

"Потрібно, щоб РПЦ засудила агресію Росії проти України та повернулася до Божої істини";

"Наступний президент України - Вєрка Сердючка";

"Нічого дивного, московським попам "томос" дуже припав до душі";

"Супер! В перших рядах поспішають привітати, Російська православна церква. Хто за нею?"

Зеленського з перемогою привітала РПЦ (скрін коментарів: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що екс-президент України Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні. Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий жест.

Також ми повідомляли, що політичний консультант Володимира Зеленського Дмитро Разумков відповів на питання про зниження комунальних тарифів для українців.

Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найращим президентом за всю історію України.