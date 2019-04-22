РПЦ привітала Зеленського з перемогою: бурхлива реакція мережі

Після перемоги Зеленського на виборах він приймає привітання навіть від найбільш одіозних особистостей
Російська православна церква (РПЦ) привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв у своєму Facebook також написав, що Петро Порошенко "отримав те, що заслужив". Користувачі мережі гнівно відреагували на такий "вияв поваги".
Зеленського з перемогою привітала РПЦ (скрін: facebook.com/metr.hilarion/)
Користувачі Facebook у коментарях бурхливо відреагували на привітання Володимира Зеленського з президентством, а також на радість від поразки Петра Порошенка.
Зеленського з перемогою привітала РПЦ (скрін коментарів: facebook.com)
Раніше ми писали про те, що екс-президент України Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні. Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий жест.
Також ми повідомляли, що політичний консультант Володимира Зеленського Дмитро Разумков відповів на питання про зниження комунальних тарифів для українців.
Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найращим президентом за всю історію України.