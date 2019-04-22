Работают московские суды? Сеть ошарашена "заморозкой" переименования УПЦ

Переименование УПЦ МП в РПЦ в Украине должно было произойти до 27 апреля
Решение суда остановить процесс переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ ПМ) на РПЦ в Украине встретило в сети бурную реакцию украинцев. Так, 22 апреля Окружной админсуд Киева принял решение в пользу истца и заморозил процесс смены названия, крайний срок для чего был установлен на 26 апреля.
В пресс-службе суда отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.
Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления по внешним церковным связям ПЦУ Евстратий Зоря подчеркнул, что ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским.
"Кстати, за несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорные заседание суда в целом человеческой истории", - написал он в своем Facebook.
Скрин: facebook.com/yevstr
Отметим, что 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь. В то же время священники МП переименовываться не желают, аргументируя это тем, что якобы не имеют к РФ никакого отношения. Как подчеркивал нардеп и ученый-религиовед Виктор Еленский, невыполнение закона будет иметь для них правовые последствия, среди которых невозможность осуществлять правоотношения и отмена регистрации устава организации, привлечение к суду.
Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрий (УНИАН)
В сети украинцы высказывают удивление нынешним решением суда о "заморозке" процесса переименования. Звучит немало претензий к судьям. Кроме того, проводятся параллели с недавним решением суда относительно приватизации ПиватБанка и результатами выборов президента Украины.
В то же время в сети сторонники решения суда по остановке процесса переименования высказывают убеждение, что на религиозные вопросы не должны влиять ни суды, ни законы.
Патриарх РПЦ Кирилл и митрополит Онуфрий (фото из открытых источников)
Как сообщалось ранее, Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины поздравила и Российская православная церковь (РПЦ).
Также мы писали о том, что предстоятель Единой поместной автокефальной православной церкви митрополит Епифаний заявлял о том, что ПЦУ продолжит развиваться вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Украины по итогам выборов 2019.