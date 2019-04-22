Работают московские суды? Сеть ошарашена "заморозкой" переименования УПЦ

Решение суда остановить процесс переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ ПМ) на РПЦ в Украине встретило в сети бурную реакцию украинцев. Так, 22 апреля Окружной админсуд Киева принял решение в пользу истца и заморозил процесс смены названия, крайний срок для чего был установлен на 26 апреля.

В пресс-службе суда отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления по внешним церковным связям ПЦУ Евстратий Зоря подчеркнул, что ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским.

"Кстати, за несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорные заседание суда в целом человеческой истории", - написал он в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/yevstr

Отметим, что 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь. В то же время священники МП переименовываться не желают, аргументируя это тем, что якобы не имеют к РФ никакого отношения. Как подчеркивал нардеп и ученый-религиовед Виктор Еленский, невыполнение закона будет иметь для них правовые последствия, среди которых невозможность осуществлять правоотношения и отмена регистрации устава организации, привлечение к суду.

Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрий (УНИАН)

В сети украинцы высказывают удивление нынешним решением суда о "заморозке" процесса переименования. Звучит немало претензий к судьям. Кроме того, проводятся параллели с недавним решением суда относительно приватизации ПиватБанка и результатами выборов президента Украины.

Это суд полностью подконтрольный нынешнему царю Давиду

Я думаю в стране бардак ибо судьи могут только применять закон, а не останавливать его

Этот суд надо разогнать еще этой власти. Предатели!

Всех судей на столбы!

Вот и началось! Этого надо было ждать! Десять шагов назад!

Очень жаль. Московская церковь должна так и называться. Она - один из самых сильных инструментов для порабощения Россией других народов. Московская церковь - это оружие России. Украинцы должны это осознать!

В Украине начали работать московские суды?

Пятилетку - за месяц!

Постепенно идет откат сложных и важных решений. Выбрали?

Вообще не удивлена... да здравствует наш суд!

Такими темпами, через суды, и Томос скоро в термос превратят. Буквально. А вы говорите - ПриватБанк, два миллиарда Бене и все. По всем фронтам идет откат!

В то же время в сети сторонники решения суда по остановке процесса переименования высказывают убеждение, что на религиозные вопросы не должны влиять ни суды, ни законы.

Слава богу одумались

Может и правильно, потому что к Богу идут сердцем, а не законами...

Патриарх РПЦ Кирилл и митрополит Онуфрий (фото из открытых источников)

Как сообщалось ранее, Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины поздравила и Российская православная церковь (РПЦ).

Также мы писали о том, что предстоятель Единой поместной автокефальной православной церкви митрополит Епифаний заявлял о том, что ПЦУ продолжит развиваться вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Украины по итогам выборов 2019.