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Окружний адмінсуд зупинив процес перейменування УПЦ

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 17:38
Окружний адмінсуд зупинив процес перейменування УПЦ
Фото: Окружний адмінсуд (РБК-Україна)

Судом до участі у справі в якості третіх осіб залучено 265 релігійних організацій

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив процес перейменування Української православної церкви (УПЦ), яка зобов'язана була внести зміни в своє офіційної назви і подати відповідні зміни до свого статуту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову по справі про скасування наказу Міністерства культури України, згідно з яким Київська Митрополія Української Православної Церкви та ряд релігійних організацій повинні внести зміни в свої офіційні назви та подати відповідні зміни в свій статут на реєстрацію до 26 квітня 2019 року", - сказано в ньому.

Судом було задоволено заяву УПЦ про забезпечення позову з огляду на те, що невжиття таких заходів може суттєво ускладнити або зробити неможливим відновлення порушених або оспорюваних прав чи інтересів позивача.

Крім того, на думку суду, реалізація в даний час (до вирішення справи по суті) оспорюваного акта може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи.

При цьому суд зазначив, що вжиття заходів забезпечення позову не викликає фактичного вирішення спору, оскільки воно спрямовано виключно на збереження існуючого стану до завершення розгляду справи по суті.

Також судом до участі у справі в якості третіх осіб залучено 265 релігійних організацій.

Нагадаємо, 26 грудня 2018 року набув чинності закон, зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися в Російську православну церкву.

Завданням закону є забезпечення відповідності назв релігійних організацій, що входять в структуру релігійної організації, керівні центри яких знаходяться за межами України в Російській Федерації, статутами таких організацій.

Крім того, 29 березня 2019 року Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом УПЦ МП проти Міністерства культури про скасування наказу про внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви.

Зазначимо, Міністерство культури за результатами релігієзнавчої експертизи визначив, що п'ять релігійних організацій зобов'язані внести зміни у свої статути і назви у відповідності з законом про перейменування.

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