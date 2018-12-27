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Закон про перейменування УПЦ МП набув чинності

Новини » Політика    27.12.2018 - 14:04
Закон про перейменування УПЦ МП набув чинності
Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрій (УНІАН)

Документ був опублікований у виданні "Голос України"

Закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Голос України".

Закон про перейменування УПЦ МП набув чинності

Так, документ був опублікований у виданні у середу, 26 грудня. У законі прописано, що він набуває чинності з моменту його публікації.

Так, завданням закону є забезпечення відповідності назв релігійних організацій, що входять у структуру релігійної організації, керівні центри яких знаходяться за межами України у РФ, статутам таких організацій.

Згідно з документом, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві повинні будуть відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.

Нагадаємо, 20 грудня Рада схвалила законопроект №5309 "Про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять у структуру (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України". Відразу після прийняття закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

РБК-Україна також повідомляло, що 22 грудня цей закон підписав глава держави Петро Порошенко.

За словами Порошенка, зміни в законі відповідають принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій. Також президент підкреслював, що ніякого обмеження конституційних прав громадян не буде.

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