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DZIDZIO прилетить на Танці з зірками на вертольоті: названа причина

STYLERЖиття    28.08.2019 - 15:05
DZIDZIO прилетить на Танці з зірками на вертольоті: названа причина
DZIDZIO прилетить на Танці з зірками на вертольоті (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO в день популярного шоу "Танці з зірками" буде виступати в Рівному

Соліст української групи DZIDZIO Михайло Хома, який зараз бере участь у танцювальному шоу "Танці з зірками" може прилетіти на новий випуск проекту на вертольоті. А все через те, що у нього в день ефіру шоу буде концерт у Рівному. Про це повідомляє місцеве видання "rivne.online".

У неділю, 15 вересня, DZIDZIO разом з іншими відомими українськими артистами, включаючи Настю Каменських і MELOVIN, виступить на концерті "Мегаподія" в Рівному.

DZIDZIO прилетить на Танці з зірками на вертольоті: названа причина

DZIDZIO прилетить на "Танці з зірками" на вертольоті (фото: instagram.com/dzidzio)

Варто зазначити, що концерт розпочнеться о 18:00, а танцювальне шоу стартує о 21:00. Тому багато шанувальників артиста задалися питанням, а чи зможе він за такий короткий час повернутися в столицю на прямий ефір.

Організатор концерту розповів, що DZIDZIO буде виступати першим, але не виключено, що він полетить до Києва вертольотом, щоб встигнути на "Танці з зірками".

Нагадаємо, що DZIDZIO зізнався, що після поразки його підопічних на вокальному шоу "Голос. Діти" він сильно переживав і знімав стрес за допомогою алкоголю.

Раніше повідомлялося про те, що DZIDZIO розповів навіщо його мамі 8 холодильників. Варто зазначити, що його мама проживає в Португалії, тому кожна зустріч з нею для співака на вагу золота. Співак також розповів про своє "місце сили".

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