Пуля жалела упавшее тело: Усик на березі океану зачитав душевний вірш

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Олександр Усик написав у США жалісний вірш про кулю і людину

Олександр Усик написав жалісливий вірш про кулю, що шкодує про смерть своєї жертви - людини. Ці рядки знаменитий український боксер, судячи з усього, написав в США.

На чорно-білому відео, де наш чемпіон читає свій твір, Олександр стоїть у чорній панамі і сонцезахисних окулярах на березі океану в Vineyards Park.

Текст нового вірша Олександра Усика про кулю:

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…

"Як-то так", - сказав в кінці Усик.

Олександр Усик читає свій вірш

"Світ сповнений сильних і добрих людей, але вони маскують себе і видають себе за інших, це їх форма захисту. Від слабких і заздрісних людей", - підписав відео боксер.

Користувачі коментують вірш нове творіння Усика.

Красиво. Олександр, вам книги писати потрібно.

Дуже красиво, тільки кінцівка не особливо, не потрібна вона, ця фраза.

Дуже сильно!

Куля-дура, Усик - молодець. Якось так.

Дуже душевно, дякую, Олександре, за такі душевні вірші.

Дуже талановито! Молодець.

Душевно і сильно!

Скріншот коментаря

Скріншот коментаря

Нагадаємо, що не так давно Усик провів ефір зі скандальним журналістом Анатолієм Шарієм.