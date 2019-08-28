Пуля жалела упавшее тело: Усик на березі океану зачитав душевний вірш

Олександр Усик написав у США жалісний вірш про кулю і людину
Олександр Усик написав жалісливий вірш про кулю, що шкодує про смерть своєї жертви - людини. Ці рядки знаменитий український боксер, судячи з усього, написав в США.
На чорно-білому відео, де наш чемпіон читає свій твір, Олександр стоїть у чорній панамі і сонцезахисних окулярах на березі океану в Vineyards Park.
Текст нового вірша Олександра Усика про кулю:
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…
"Як-то так", - сказав в кінці Усик.
Олександр Усик читає свій вірш
"Світ сповнений сильних і добрих людей, але вони маскують себе і видають себе за інших, це їх форма захисту. Від слабких і заздрісних людей", - підписав відео боксер.
Користувачі коментують вірш нове творіння Усика.
Скріншот коментаря
Скріншот коментаря
Нагадаємо, що не так давно Усик провів ефір зі скандальним журналістом Анатолієм Шарієм.