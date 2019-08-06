Я тебе дивлюся з 2014 року: Усик поспілкувався з Шарієм у прямому ефірі (відео)

Колаж (РБК-Україна)

Усик поспілкувався у прямому ефірі з журналістом Анатолієм Шарієм

Олександр Усик провів прямий ефір зі скандальним проросійським журналістом та блогером Анатолієм Шарієм. Бесіда проходила у соцмережі Instagram, де велася пряма трансляція. Усик обмінявся люб'язностями з Шарієм і не приховував те, що "захоплюється його талантом". Він повідомив, що дивиться журналіста ще з 2014 року за порадою українського спорстмена Олександра Гвоздика.

"Слухай, я тебе дивлюся ще з 2014 року, а порадив мені тебе Олександр Гвоздик", - сказав Усик.

Шарій, в свою чергу, зазначив, що любов людей до Усика безмежна, і тільки "упороті" можуть його не поважати.

Зазначимо, що боксер Усик зараз знаходиться в США, де знаходиться розшукуваний Шарій - не відомо.

Чоловіки говорили на різні теми, в основному про життя, але Шарій так і не поставив спортсмену чіткого питання.

"Треба жити і радіти, треба працювати", - сказав Усик.

Шарій спитав, що думає український спортсмен про те, "що у нас зараз відбувається".

"Я про це не думаю, я намагаюся себе прокачувати з різних сторін. Треба робити самому. Мене політика не цікавить. Я просто спостерігаю", - відповів він Шарію.

.Відео: Усик поспілкувався з Шарієм (YouTube/InstagramStar)

Усик намагався ухилятися від спілкування на політичні теми, але сказав, що йому подобається, що зараз в Україні новий президент, і він вірить у зміни.

"У нас зараз світлий, добрий, позитивний президент. Усміхається", - підсумував Усик.

Як ми раніше писали, Анатолій Шарій вирішив податися у політики і створив партію для участі у парламентських виборах.

Читайте також Шарій спробував виправдатися за українофобське відео,але у нього не вийшло.