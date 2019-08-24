Скандал з українським прапором: Усик грубо відповів фанату

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Олександр Усик опублікував у соцмережі фотографію з українським прапором

Олександр Усик, який нещодавно провів ефір зі скандальним журналістом Анатолієм Шарієм, потрапив у новий скандал. Боксер на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з жовто-синім українським прапором і привітав українців з державним святом. Але не всі фанати зрозуміли його, в коментарях піднялася хвиля критики і обурення.

У коментарях під знімком російський один з підписників спорстсмена задав питання: "З днем якого прапора?" і опублікував прапор Росії.

Усик в досить простій формі відповів йому : "У вашому випадку, з прапором ЛГБТ".

Скріншот поста (instagram.com/usykaa)

Далі серед підписників розгорнулася справжня війна. Одні стверджували, що росіяни і українці брати, інші писали, що Усик тільки український боксер. Деякі запитали, чи схвалює пост журналіст Шарій, з яким нещодавно боксер провів прямий ефір. Також боксеру вказали на те, що він міг зробити пост на українській мові.

На день пізніше, ніж у Росії, все у нас переймаєте.

Олександр, поважаю Вас як спортсмена і людину, а так само весь народ України, де багато друзів і навіть родичів. Але прапор лгтб ставити замість прапора РФ це мінімум негарно. Причому у нас гей паради заборонені...

Тобто, Шарій схвалює?

Хоча б у такому разі на українській написав. Соромно!

Скріншот коментарів (instagram.com/usykaa)

Як раніше ми повідомляли, Олександр Усик провів прямий ефір зі скандальним проросійським журналістом та блогером Анатолієм Шарієм.

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