Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Олександр Усик у Instagram опублікував сильний вірш і "порвав" мережу

Олександр Усик у своєму Instagram-акаунті опублікував мотивуючий вірш про страхи, любов і доброту. У сильних рядках український боксер закликає всіх своїх підписників не боятися, не бути гордими і впертими, а також розповідає, в чому сенс життя.

Свою публікацію Усик супроводив чорно-білою фотографією.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи .

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно бояться, что карман наш дырявый,

Не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу,

И не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.

И вдохните на полные легкие воздух.

В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

Користувачі мережі захоплено оцінили вірш свого кумира.

Такі слова - найкращий мотиватор! Найкраще надихають жити, творити, любити і радіти навколишньому світу!

Красивий! Талантіще! Вільний! Справжній українець! Патріот більший, ніж ми всі разом взяті!

Дякуємо за прекрасний мотивуючий вірш.

Які прекрасні слова!

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Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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