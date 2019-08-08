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Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

STYLERПерсони    08.08.2019 - 09:45
Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Олександр Усик у Instagram опублікував сильний вірш і "порвав" мережу

Олександр Усик у своєму Instagram-акаунті опублікував мотивуючий вірш про страхи, любов і доброту. У сильних рядках український боксер закликає всіх своїх підписників не боятися, не бути гордими і впертими, а також розповідає, в чому сенс життя.

Свою публікацію Усик супроводив чорно-білою фотографією.

Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться. 

Умейте быть добрым и громко смеяться. 

Умейте любить, без возврата без сдачи . 

Умейте творить, в этом наша задача. 

Не нужно бояться, что карман наш дырявый,

Не нужно быть гордым или упрямым. 

Не нужно в себе собирать эти камни, 

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным. 

Научитесь смеяться только вставшему солнцу,

И не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.

И вдохните на полные легкие воздух.

В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

Користувачі мережі захоплено оцінили вірш свого кумира.

  • Такі слова - найкращий мотиватор! Найкраще надихають жити, творити, любити і радіти навколишньому світу!
  • Красивий! Талантіще! Вільний! Справжній українець! Патріот більший, ніж ми всі разом взяті!
  • Дякуємо за прекрасний мотивуючий вірш.
  • Які прекрасні слова!

Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

Скріншот коментарів

Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

Скріншот коментарів

Усик написав мотивуючий вірш про любов і страх

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, як Усик тренується в окупованому Криму.

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