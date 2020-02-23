Планує заміж? Кароль зробила гучну заяву під час Нацвідбору

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль здивувала раптовою заявою

Під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 Тіна Кароль, якій приписували роман із відомим виконавцем Даном Баланом, зробила гучну заяву, яка шокувала всіх.

Так, після виступу Девіда Аксельрода вона сказала, що була б не проти вийти за нього заміж. "Твій образ, твоє перевтілення... Ти кинув цю стійку, ти рвеш за свою любов. Я б вийшла заміж за тебе", - заявила Кароль.

До речі, раніше Аксельрод говорив про те, що відчуває дуже теплі почуття до виконавиці. "Я заспівав і просто відчув якийсь зв'язок з Тіною. Реально, у нас з нею багато спільного", - сказав він.

Також співак додав: "Знаєте, для мене в цьому проекті не головне - виграю я чи програю. Важливо, що зможу винести з цього шоу. По суті, я буду змагатися з самим собою, бо я і є свій головний супротивник. Але не стану приховувати, що мені хочеться дійти до фіналу, показавши все, на що я здатен".