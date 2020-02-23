ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Планує заміж? Кароль зробила гучну заяву під час Нацвідбору

STYLERПерсони    23.02.2020 - 10:11
Планує заміж? Кароль зробила гучну заяву під час Нацвідбору
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль здивувала раптовою заявою

Під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 Тіна Кароль, якій приписували роман із відомим виконавцем Даном Баланом, зробила гучну заяву, яка шокувала всіх.

Так, після виступу Девіда Аксельрода вона сказала, що була б не проти вийти за нього заміж. "Твій образ, твоє перевтілення... Ти кинув цю стійку, ти рвеш за свою любов. Я б вийшла заміж за тебе", - заявила Кароль.

До речі, раніше Аксельрод говорив про те, що відчуває дуже теплі почуття до виконавиці. "Я заспівав і просто відчув якийсь зв'язок з Тіною. Реально, у нас з нею багато спільного", - сказав він.

Також співак додав: "Знаєте, для мене в цьому проекті не головне - виграю я чи програю. Важливо, що зможу винести з цього шоу. По суті, я буду змагатися з самим собою, бо я і є свій головний супротивник. Але не стану приховувати, що мені хочеться дійти до фіналу, показавши все, на що я здатен".

"Наша королева": Тіна Кароль показала, як наводить красу біля дзеркала Не Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студентка
Новини України Тіна Кароль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся